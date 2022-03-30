Больницу начали строить в пригороде Актау

- Это станет важным социальным объектом и избавит жителей района от необходимости ездить за лечением в областной центр, - отметили в пресс-службе акима Мунайлинского района.

На сегодня определён участок земли под строительство больницы в 9040,8 квадратных метров.На возведение объекта предполагается затратить порядка 13 месяцев. Медицинский центр рассчитан на 150 коек. Он будет состоять из двух этажей.Больницу возведут с применением новых медицинских технологий.