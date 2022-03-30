Мангистауская область вошла в четвёрку регионов с самым низким качеством школьного образования

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На качество влияет дефицит педагогов, отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования.
- Самый большой дефицит педагогов установили в четырёх регионах: Атырауской, Мангистауской, Алматинской и Туркестанской областях. Корреляция нашего исследования говорит о том, что именно в этих областях самое низкое качество образования. По итогам международных исследований PISA-2018, а также результатов ЕНТ мы можем говорить, что результаты в этих регионах значительно разнятся со средними по стране показателями, – сказала Гульмира Каримова.
В этих регионах организовали координационные советы при акиматах областей, при Министерстве образования и науки Республики Казахстан создали конкурсную комиссию для привлечения учителей в проблемные регионы.
- Самый большой дефицит педагогов установили в четырёх регионах: Атырауской, Мангистауской, Алматинской и Туркестанской областях. Корреляция нашего исследования говорит о том, что именно в этих областях самое низкое качество образования. По итогам международных исследований PISA-2018, а также результатов ЕНТ мы можем говорить, что результаты в этих регионах значительно разнятся со средними по стране показателями, – сказала Гульмира Каримова.
В этих регионах организовали координационные советы при акиматах областей, при Министерстве образования и науки Республики Казахстан создали конкурсную комиссию для привлечения учителей в проблемные регионы.