Чиновники подсчитали: поливочный трубопровод обойдётся Актау в 700 миллионов тенге

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На сегодняшний день в Актау протяжённость действующих поливочных трубопроводов составляет 48 780 метров. Из них 39 320 метров предназначены для питьевой воды, 9 460 метров - для технической. Они расположены в центральной части города, а также в парках и скверах. Расход воды на данных трубопроводах - 1700 кубических метров воды в сутки.



Как отметили чиновники, для более тщательного полива зелёных насаждений по периметру микрорайонов дополнительно необходимо 120 километров поливочного трубопровода. Ориентировочная стоимость составит 700 миллионов тенге.