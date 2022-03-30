Чиновники подсчитали: поливочный трубопровод обойдётся Актау в 700 миллионов тенге

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На сегодняшний день в Актау протяжённость действующих поливочных трубопроводов составляет 48 780 метров. Из них 39 320 метров предназначены для питьевой воды, 9 460 метров - для технической. Они расположены в центральной части города, а также в парках и скверах. Расход воды на данных трубопроводах - 1700 кубических метров воды в сутки.
Как отметили чиновники, для более тщательного полива зелёных насаждений по периметру микрорайонов дополнительно необходимо 120 километров поливочного трубопровода. Ориентировочная стоимость составит 700 миллионов тенге.
Как отметили чиновники, для более тщательного полива зелёных насаждений по периметру микрорайонов дополнительно необходимо 120 километров поливочного трубопровода. Ориентировочная стоимость составит 700 миллионов тенге.