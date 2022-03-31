Коммунальщики блокируют канализацию должникам в Актау

Задолженность населения Актау за услуги водоотведения на 25 марта составляет 149,4 миллиона тенге.ГКП «КЖСА» просит жителей города Актау своевременно платить за данную услугу. В противном случае специалисты заблокируют канализационный трубопровод квартиры должника специальным запорным устройством, что не позволит производить слив сточных вод в канализацию.