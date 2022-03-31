Абзал Мендибаев назначен на новую должность

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Как сообщает Ербол Едилов в телеграм-канале Yedilov Online, Абзал Мендибаев назначен государственным инспектором Администрации Президента РК.
Ербол Едилов: «Первый заместитель акима Мангистау провалил свою работу». В забастовках Мангистау есть доля ответственности первого заместителя акима Мангистау.
По данным внештатного советника премьер-министра Республики Казахстан, первый заместитель акима Мангистауской области Абзал Мендибаев, курирующий производственный сектор, несёт персональную ответственность за деятельность предприятий региона.
Напомним, первым заместителем акима Мангистауской области Абзал Мендибаев был назначен в феврале 2021 года.
Ербол Едилов: «Первый заместитель акима Мангистау провалил свою работу». В забастовках Мангистау есть доля ответственности первого заместителя акима Мангистау.
По данным внештатного советника премьер-министра Республики Казахстан, первый заместитель акима Мангистауской области Абзал Мендибаев, курирующий производственный сектор, несёт персональную ответственность за деятельность предприятий региона.
Напомним, первым заместителем акима Мангистауской области Абзал Мендибаев был назначен в феврале 2021 года.
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