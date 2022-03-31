В департаменте госдоходов Мангистау назвали крайний срок оплаты налога на транспорт

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В ведомстве отметили, что сумму налога на транспортные средства можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на web-портале kgd.gov.kz и в мобильном приложении «e-Salyq Azamat».



Также в настоящее время суммы налога, исчисленные налоговыми органами, направляются пользователям мобильных приложений «АО «Каспи банк» и АО «Халык банк» в виде PUSH-уведомлений.



- В случае неуплаты налога налоговыми органами будут направлены должникам уведомления о налоговой задолженности. По суммам задолженности более 3 063 тенге (1 МРП) через тридцать рабочих дней после вручения уведомления формируется налоговый приказ о принудительном взыскании задолженности и направляется должнику. В случае неуплаты задолженности через пять рабочих дней после вручения налоговый приказ передается на принудительное взыскание частным судебным исполнителям, - сообщили в департаменте госдоходов.



В департаменте отметили, что частными судебными исполнителями кроме суммы задолженности дополнительно взыскивается оплата в размере до 25 процентов от суммы налоговой задолженности, не говоря уже о неудобствах, вызванных арестом счетов.



- В связи с чем, во избежание лишних затрат и проблем, рекомендуем своевременно уплатить налог на транспортные средства, - отметили в ведомстве.