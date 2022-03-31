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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:41

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В департаменте госдоходов Мангистау назвали крайний срок оплаты налога на транспорт

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что крайним сроком уплаты физическими лицами налога на транспортные средства за 2021 год является 1 апреля 2022 года.

Иллюстративное фото из открытых источников
В ведомстве отметили, что сумму налога на транспортные средства можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на web-портале kgd.gov.kz и в мобильном приложении «e-Salyq Azamat».

Также в настоящее время суммы налога, исчисленные налоговыми органами, направляются пользователям мобильных приложений «АО «Каспи банк» и АО «Халык банк» в виде PUSH-уведомлений.

- В случае неуплаты налога налоговыми органами будут направлены должникам уведомления о налоговой задолженности. По суммам задолженности более 3 063 тенге (1 МРП) через тридцать рабочих дней после вручения уведомления формируется налоговый приказ о принудительном взыскании задолженности и направляется должнику. В случае неуплаты задолженности через пять рабочих дней после вручения налоговый приказ передается на принудительное взыскание частным судебным исполнителям, - сообщили в департаменте госдоходов.

В департаменте отметили, что частными судебными исполнителями кроме суммы задолженности дополнительно взыскивается оплата в размере до 25 процентов от суммы налоговой задолженности, не говоря уже о неудобствах, вызванных арестом счетов.

- В связи с чем, во избежание лишних затрат и проблем, рекомендуем своевременно уплатить налог на транспортные средства, - отметили в ведомстве.



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