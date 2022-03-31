Спасать не понадобилось! Житель Актау снял на камеру у берега тюленя

Кадр видео
В редакцию «Лады» прислали видео, на котором запечатлён тюлень, плавающий возле берега в пригороде Актау (маэковский канал).
Журналисты редакции, увидев видео, решили организовать спасение тюленя, но, поговорив с автором видео, с облегчением успокоились. Млекопитающее не нуждалось в помощи. Проплыв немного вдоль побережья, тюлень погрелся на солнце и вновь уплыл в глубину.
Напомним, в июле 2020 года отдыхающие забили тюленя палками и камнями ради фотоснимка в Мангистау.
Тем же летом отдыхающие на пляже в Актау закидали детеныша тюленя камнями.
Журналисты редакции, увидев видео, решили организовать спасение тюленя, но, поговорив с автором видео, с облегчением успокоились. Млекопитающее не нуждалось в помощи. Проплыв немного вдоль побережья, тюлень погрелся на солнце и вновь уплыл в глубину.
Напомним, в июле 2020 года отдыхающие забили тюленя палками и камнями ради фотоснимка в Мангистау.
Тем же летом отдыхающие на пляже в Актау закидали детеныша тюленя камнями.
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