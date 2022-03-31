Отчаяние родных! Документы болеющей раком жительницы Актау неделю не могли отправить в республиканский онкоцентр

Фото из архива Lada.kz

Артур Омаров рассказал, что его мать Алма Алипова болеет раком. Женщина прошла несколько курсов химиотерапии, однако болезнь прогрессирует. Поэтому актауские врачи приняли решение: обсудить тактику лечения с врачами из Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, расположенного в Алматы. Там врачи должны сделать заключение - нужно ли менять лечащие препараты женщины или нужна ли ее госпитализация в центр.



Чтобы получить ответы на эти вопросы, сотрудникам онкологического диспансера Актау нужно было отправить карту болезни и другие необходимые документы в Алматы. По словам Артура Омарова, врачи не могли этого сделать неделю из-за отсутствия интернета.



- Моей маме очень плохо. Она мучается от болей. Каждый день мы делаем ей обезболивающие препараты, чтобы она могла поспать хотя бы пару часов. Врачи онкологического диспансера знают о нашей ситуации, так как мама состоит у них на учете. Но несмотря на это проявляют полное равнодушие. Я не понимаю, как можно было отправлять документы в Алматы целую неделю. Ещё и говорят, что проблема была из-за интернета. Даже если интернета не было, можно было ведь позвонить родственникам. Я бы лично привез модем. Когда я свои претензии высказал врачу Ерлану Кабдулову, он выставил меня за дверь. Я признаю, что не сдержался и позволил себе нецензурную брань, - рассказал Артур Омаров.



По словам Артура Омарова, он вынужден обращаться в СМИ, чтобы высшее руководство страны знало о проблемах, с которыми приходится сталкиваться тем, чьи родные страдают онкологией.



- Милосердие и сострадание должны быть заложены в каждом враче. Они видят, в каком стрессе находятся родственники, когда твой родной человек болеет, а ты никак не можешь ему помочь. Неужели нельзя быть более человечными?! Если даже была проблема с интернетом, а связаться со мной они не посчитали нужным – пусть тогда все знают, что в онкодиспансере нет элементарных базовых условий, как интернет, - добавил Артур.



Заместитель заведующей онкодиспансера Баян Бекетова рассказала, что в онкодиспансере, действительно, несколько дней были перебои с интернетом.



- Из-за погодных условий интернет в онкодиспансере не работал. Мы это подтверждаем. Однако, после того как связь появилась, врач Ерлан Кабдулов отправил все необходимые документы в Алматы. Теперь мы ждем ответа от Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии. Они должны ответить в течение одной рабочей недели, - прокомментировала Баян Бекетова.



Врач призвала родственников пациентов вести себя корректно.



- Мы понимаем, что речь идет о маме, но врачи тоже люди. Мы не роботы. Просим вести себя спокойно и разговаривать с докторами корректно. Пациентка была поставлена на учет в прошлом году. За это время она несколько раз получала химиотерапию, - добавила заместитель заведующей онкодиспансера Баян Бекетова.