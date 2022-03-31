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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:24

Просмотров: 45

Отчаяние родных! Документы болеющей раком жительницы Актау неделю не могли отправить в республиканский онкоцентр

Житель Актау Артур Омаров пожаловался на работу онкологического диспансера. По его словам, врачи должны были отправить документы в Алматы, чтобы его мать, болеющую раком, проконсультировали врачи из Алматы. Однако, по словам мужчины, онкодиспансер затягивал этот процесс из-за отсутствия интернета. Заместитель заведующей онкодиспансера Баян Бекетова подтвердила, что в онкодиспансере несколько дней не работал интернет.

Фото из архива Lada.kz
Артур Омаров рассказал, что его мать Алма Алипова болеет раком. Женщина прошла несколько курсов химиотерапии, однако болезнь прогрессирует. Поэтому актауские врачи приняли решение: обсудить тактику лечения с врачами из Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, расположенного в Алматы. Там врачи должны сделать заключение - нужно ли менять лечащие препараты женщины или нужна ли ее госпитализация в центр.

Чтобы получить ответы на эти вопросы, сотрудникам онкологического диспансера Актау нужно было отправить карту болезни и другие необходимые документы в Алматы. По словам Артура Омарова, врачи не могли этого сделать неделю из-за отсутствия интернета.

- Моей маме очень плохо. Она мучается от болей. Каждый день мы делаем ей обезболивающие препараты, чтобы она могла поспать хотя бы пару часов. Врачи онкологического диспансера знают о нашей ситуации, так как мама состоит у них на учете. Но несмотря на это проявляют полное равнодушие. Я не понимаю, как можно было отправлять документы в Алматы целую неделю. Ещё и говорят, что проблема была из-за интернета. Даже если интернета не было, можно было ведь позвонить родственникам. Я бы лично привез модем. Когда я свои претензии высказал врачу Ерлану Кабдулову, он выставил меня за дверь. Я признаю, что не сдержался и позволил себе нецензурную брань, - рассказал Артур Омаров.

По словам Артура Омарова, он вынужден обращаться в СМИ, чтобы высшее руководство страны знало о проблемах, с которыми приходится сталкиваться тем, чьи родные страдают онкологией.

- Милосердие и сострадание должны быть заложены в каждом враче. Они видят, в каком стрессе находятся родственники, когда твой родной человек болеет, а ты никак не можешь ему помочь. Неужели нельзя быть более человечными?! Если даже была проблема с интернетом, а связаться со мной они не посчитали нужным – пусть тогда все знают, что в онкодиспансере нет элементарных базовых условий, как интернет, - добавил Артур.

Заместитель заведующей онкодиспансера Баян Бекетова рассказала, что в онкодиспансере, действительно, несколько дней были перебои с интернетом.

- Из-за погодных условий интернет в онкодиспансере не работал. Мы это подтверждаем. Однако, после того как связь появилась, врач Ерлан Кабдулов отправил все необходимые документы в Алматы. Теперь мы ждем ответа от Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии. Они должны ответить в течение одной рабочей недели, - прокомментировала Баян Бекетова.

Врач призвала родственников пациентов вести себя корректно.

- Мы понимаем, что речь идет о маме, но врачи тоже люди. Мы не роботы. Просим вести себя спокойно и разговаривать с докторами корректно. Пациентка была поставлена на учет в прошлом году. За это время она несколько раз получала химиотерапию, - добавила заместитель заведующей онкодиспансера Баян Бекетова.



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Комментарии ( 2 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 17:29
Нети интернета. В каком веке мы живём?
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 17:29
Врач призвала родственников пациентов вести себя корректно.


а Вам бы не мешало делать свою работу добросовестно. и не вынуждать так с вами разговаривать.
я его лично понимаю на все 200%
 
 

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