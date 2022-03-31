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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:04

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Эдгар Мамедов из Мангистау стал абсолютным чемпионом РК по шахматам

В Алматинской области с 19 по 30 марта прошел чемпионат РК по стандартным, быстрым и молниеносным шахматам среди юношей и девушек в возрастных категориях 6-18 лет. Эдгар Мамедов стал абсолютным чемпионом среди юношей до 12 лет, заняв первое место по классике, первое место по блицу и первое место по рапиду. В общей сложности мангистауские шахматисты завоевали три золотые и две серебряные медали. Об этом сообщает пресс служба управления физической культуры и спорта Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
В соревнованиях, которые длились десять дней, приняли участие около 600 юных шахматистов из всех регионов страны.

Эдгар Мамедов стал абсолютным чемпионом среди юношей до 12 лет, заняв первое место по классике, первое место по блицу и первое место по рапиду. Кроме того, Эдгар стал обладателем серебряной медали среди юношей до 18 лет по рапиду.

Эдгар Мамедов из Мангистау стал абсолютным чемпионом РК по шахматам


Мама и менеджер Эдгара - Гульнара Мамедова отметила, что не достигший и 12 лет Эдгар завоевал уверенную победу по классике, затем уверенно одержал победу по быстрым шахматам, в рапид, заняв первое место, выиграл золотую медаль. Также по молниеносным шахматам блиц с большим отрывом в 1,5 очка Эдгар занял первое место. Он единственный мальчик на турнире, кто стал абсолютным чемпионом Казахстана, заняв «золото» в каждой категории и дополнительно, став серебряным призёром в рапиде до 18 лет.

Эдгар Мамедов из Мангистау стал абсолютным чемпионом РК по шахматам


- В общей сложности мангистауские шахматисты завоевали три золотые и две серебряные медали. По дисциплине блиц в возрасте до 12 лет призовое втрое место занял Назар Талгатов, - рассказали в управлении физической культуры и спорта Мангистауской области.



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