Эдгар Мамедов из Мангистау стал абсолютным чемпионом РК по шахматам

В соревнованиях, которые длились десять дней, приняли участие около 600 юных шахматистов из всех регионов страны.Эдгар Мамедов стал абсолютным чемпионом среди юношей до 12 лет, заняв первое место по классике, первое место по блицу и первое место по рапиду. Кроме того, Эдгар стал обладателем серебряной медали среди юношей до 18 лет по рапиду.Мама и менеджер Эдгара - Гульнара Мамедова отметила, что не достигший и 12 лет Эдгар завоевал уверенную победу по классике, затем уверенно одержал победу по быстрым шахматам, в рапид, заняв первое место, выиграл золотую медаль. Также по молниеносным шахматам блиц с большим отрывом в 1,5 очка Эдгар занял первое место. Он единственный мальчик на турнире, кто стал абсолютным чемпионом Казахстана, заняв «золото» в каждой категории и дополнительно, став серебряным призёром в рапиде до 18 лет.- В общей сложности мангистауские шахматисты завоевали три золотые и две серебряные медали. По дисциплине блиц в возрасте до 12 лет призовое втрое место занял Назар Талгатов, - рассказали в управлении физической культуры и спорта Мангистауской области.