Премьера спектакля «Меня зовут Кожа» состоится в Актау

По словам Гульсины Мергалиевой, повесть классика детской литературы Бердыбека Сокпакбаева будет представлена на сцене театра с учетом объявления Президентом РК 2022 года – Годом детей.- Детство - самое удивительное время в жизни человека. Актеры спектакля примерят образ казахского мальчика, который все время попадает в разные смешные истории. История наполнена позитивом, детской фантазией. Спектакль «Меня зовут Кожа» развивает воображение и мышление человека, приобщает молодого зрителя к нравственности, образцу добрых качеств героев. Спектакль поставил Молдагали Фархад, молодой режиссер, лауреат государственной молодежной премии «Дарын», - отметила Гульсина Мергалиева, руководитель театра.Спектакль поставлен на казахском языке.Премьера спектакля пройдет 1 апреля в 19:00 в музыкально-драматическом театре имени Н.Жантурина. Также постановку можно будет увидеть в другие дни.