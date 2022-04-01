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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:56

Просмотров: 422

Премьера спектакля «Меня зовут Кожа» состоится в Актау

Премьера спектакля «Меня зовут Кожа» по повести казахского классика Бердыбека Сокпакбаева состоится сегодня, 1 апреля, в Мангистауском областном музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина. Об этом сообщила Гульсина Мергалиева, руководитель театра.

Фото из архива lada.kz
По словам Гульсины Мергалиевой, повесть классика детской литературы Бердыбека Сокпакбаева будет представлена на сцене театра с учетом объявления Президентом РК 2022 года – Годом детей.

- Детство - самое удивительное время в жизни человека. Актеры спектакля примерят образ казахского мальчика, который все время попадает в разные смешные истории. История наполнена позитивом, детской фантазией. Спектакль «Меня зовут Кожа» развивает воображение и мышление человека, приобщает молодого зрителя к нравственности, образцу добрых качеств героев. Спектакль поставил Молдагали Фархад, молодой режиссер, лауреат государственной молодежной премии «Дарын», - отметила Гульсина Мергалиева, руководитель театра.

Спектакль поставлен на казахском языке.

Премьера спектакля пройдет 1 апреля в 19:00 в музыкально-драматическом театре имени Н.Жантурина. Также постановку можно будет увидеть в другие дни.

Премьера спектакля «Меня зовут Кожа» состоится в Актау



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