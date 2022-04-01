В Мангистау отмечен самый низкий рост цен на бензин

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За январь–февраль 2022 года в стране произвели 795,3 тысячи тонн бензина. За год показатель практически не изменился. В то же время производство дизельного топлива выросло на 9,7%, до 770,7 тысячи тонн, сообщает energyprom.kz.
В целом за январь–декабрь 2021 года в стране произвели 4,8 миллиона тонн бензина и 5 миллионов тонн дизтоплива. Годовой рост выпуска бензина составил 7,1%, дизельного топлива - 6,7%. Впрочем, на цены в секторе могут повлиять авария на Каспийском трубопроводном консорциуме, геополитический кризис и санкционные удары по России.
По итогам января текущего года местные компании обеспечили спрос на бензин полностью, на дизтопливо - на 96,4%.
На экспорт бензин не отправлялся в связи с запретом, действующим для исключения дефицита на внутреннем рынке и обеспечения стабилизации цен.
Для сравнения: в первом месяце прошлого года экспорт бензина составлял почти 47 тысяч тонн. Что касается дизельного топлива, экспорта в секторе тоже практически не наблюдалось: всего 2,2 тысячи тонн за январь, против 37,8 тысячи тонн годом ранее.
В целом за январь-декабрь 2021 года экспорт бензина сократился в 5,1 раза, до 100,9 тысячи тонн, в то время как экспорт дизтоплива, напротив, показывал рост на 73,4%, до 223,3 тысячи тонн.
По итогам февраля 2022 года годовой рост цен на бензин составлял 18,7%, на дизельное топливо — сразу 44,2%. Впрочем, такой рост цен в секторе — «наследие» прошлогоднего удорожания. Что касается текущего года, то по итогам февраля в сравнении с декабрём 2021-го бензин, напротив, подешевел на 0,3%, дизтопливо — на 1,7%.
В годовой же динамике, с учётом прошлогодних перипетий в секторе, в региональном разрезе сильнее всего ощутили рост цен на бензин жители Туркестанской (на 21,1%), Жамбылской (20,1%) областей, а также ЗКО и Алматы (по 19,8% в каждом из регионов). Наименьший рост цен наблюдался в Мангистауской области — впрочем, он и здесь составил значительные 15,7%.
По росту цен на дизельное топливо антилидером стала Западно-Казахстанская область — плюс 72,5%. В тройку антилидеров также вошли Акмолинская и Северо-Казахстанская области. Наименьший годовой рост цен был зарегистрирован в Алматинской области — «всего» на 24,3%.
В феврале текущего года средняя цена на летнее дизтопливо составила в РК 235 тг за литр, на зимнее — 346 тг за литр, на бензин АИ-98 — 232 тг за литр, на АИ 95/96 — 210 тг за литр, на АИ-92 — 179 тг за литр.
Напомним: 22 марта произошла авария на трубопроводной системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), обеспечивающей две трети экспортируемой из РК нефти. Мнения экспертов относительно прогноза изменения цен на продукты нефтепереработки разделились.
Так, например, эксперт нефтегазового рынка Сергей Смирнов считает, что цены на ГСМ могут снизиться, сообщает Tengrinews.kz. Причинами названы переполнение нефтехранилищ и полная загрузка заводов.
В то же время, по данным zakon.kz, глава Союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурлан Жумагулов считает, что авария никак не отразится на ценах на ГСМ, потому что нефть на внутренний рынок поставляется по очень низкой цене — в среднем по 20 долларов США, тогда как экспортная цена составляет 120 долларов США за баррель (то есть государство дотирует внутренний рынок).
В целом за январь–декабрь 2021 года в стране произвели 4,8 миллиона тонн бензина и 5 миллионов тонн дизтоплива. Годовой рост выпуска бензина составил 7,1%, дизельного топлива - 6,7%. Впрочем, на цены в секторе могут повлиять авария на Каспийском трубопроводном консорциуме, геополитический кризис и санкционные удары по России.
По итогам января текущего года местные компании обеспечили спрос на бензин полностью, на дизтопливо - на 96,4%.
На экспорт бензин не отправлялся в связи с запретом, действующим для исключения дефицита на внутреннем рынке и обеспечения стабилизации цен.
Для сравнения: в первом месяце прошлого года экспорт бензина составлял почти 47 тысяч тонн. Что касается дизельного топлива, экспорта в секторе тоже практически не наблюдалось: всего 2,2 тысячи тонн за январь, против 37,8 тысячи тонн годом ранее.
В целом за январь-декабрь 2021 года экспорт бензина сократился в 5,1 раза, до 100,9 тысячи тонн, в то время как экспорт дизтоплива, напротив, показывал рост на 73,4%, до 223,3 тысячи тонн.
По итогам февраля 2022 года годовой рост цен на бензин составлял 18,7%, на дизельное топливо — сразу 44,2%. Впрочем, такой рост цен в секторе — «наследие» прошлогоднего удорожания. Что касается текущего года, то по итогам февраля в сравнении с декабрём 2021-го бензин, напротив, подешевел на 0,3%, дизтопливо — на 1,7%.
В годовой же динамике, с учётом прошлогодних перипетий в секторе, в региональном разрезе сильнее всего ощутили рост цен на бензин жители Туркестанской (на 21,1%), Жамбылской (20,1%) областей, а также ЗКО и Алматы (по 19,8% в каждом из регионов). Наименьший рост цен наблюдался в Мангистауской области — впрочем, он и здесь составил значительные 15,7%.
По росту цен на дизельное топливо антилидером стала Западно-Казахстанская область — плюс 72,5%. В тройку антилидеров также вошли Акмолинская и Северо-Казахстанская области. Наименьший годовой рост цен был зарегистрирован в Алматинской области — «всего» на 24,3%.
В феврале текущего года средняя цена на летнее дизтопливо составила в РК 235 тг за литр, на зимнее — 346 тг за литр, на бензин АИ-98 — 232 тг за литр, на АИ 95/96 — 210 тг за литр, на АИ-92 — 179 тг за литр.
Напомним: 22 марта произошла авария на трубопроводной системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), обеспечивающей две трети экспортируемой из РК нефти. Мнения экспертов относительно прогноза изменения цен на продукты нефтепереработки разделились.
Так, например, эксперт нефтегазового рынка Сергей Смирнов считает, что цены на ГСМ могут снизиться, сообщает Tengrinews.kz. Причинами названы переполнение нефтехранилищ и полная загрузка заводов.
В то же время, по данным zakon.kz, глава Союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурлан Жумагулов считает, что авария никак не отразится на ценах на ГСМ, потому что нефть на внутренний рынок поставляется по очень низкой цене — в среднем по 20 долларов США, тогда как экспортная цена составляет 120 долларов США за баррель (то есть государство дотирует внутренний рынок).
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