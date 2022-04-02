За продажу пива наказали хозяина магазина в Актау

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Факт продажи пива был установлен 5 февраля 2022 года примерно в 23:15 в одном из магазинов в 7 микрорайоне.



Постановлением суда индивидуальный предприниматель, который является владельцем магазина, признан виновным по части 3 статьи 200 КоАП РК (Розничная реализация алкогольной продукции с 23:00 до 08:00 следующего дня; с объемной долей этилового спирта свыше тридцати процентов с 21:00 до 12:00 следующего дня).



На хозяина торговой точки наложен штраф в размере 85 764 тенге с приостановлением действия лицензии на хранение, реализацию алкогольной продукции на один месяц.



Постановление суда ещё не вступило в законную силу.