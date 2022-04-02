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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:23

Просмотров: 861

Устали ждать: Асфальт за свой счёт уложили жители двух сёл в Мунайлинском районе

Жители сёл Кызылтобе и Даулет не дождались помощи чиновников и решили сами отремонтировать автодорогу.

Кадр видео
Участок дороги, соединяющей два села Кызылтобе и Даулет в Мунайлинском районе, давно пришёл в негодность. По ней сельчане передвигаются на автобусах.

С начала года люди обращались неоднократно в местную администрацию, но безуспешно.

Люди решили сами за свои средства провести ремонт. Им удалось собрать 280 тысяч тенге, на которые они приобрели асфальт, наняли спецтехнику и проложили примерно 20 метров асфальтового покрытия.

Устали ждать: Асфальт за свой счёт уложили жители двух сёл в Мунайлинском районе




В акимате района сообщили, что ремонт автодорог запланирован.

- Запланирован капитальный ремонт 91 километра автодорог районного значения. Будет заключен договор с подрядной компанией на сумму 21 миллион тенге. На данный момент проектно-сметная документация полностью подготовлена, проходит государственную экспертизу. По её завершению мы получим финансирование, после чего начнутся ремонтные работы, - сообщили в акимате района.


Напомним, ранее аким села Кызылтобе ответил на жалобу сельчанина об отсутствии дорог. И пообещал рассмотреть возможность строительства 35 километров дорог в селе.



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Комментарии ( 1 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 13:12
А е́кимат себе припишет, когда в конце года пилить будет бюджет

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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