Устали ждать: Асфальт за свой счёт уложили жители двух сёл в Мунайлинском районе

- Запланирован капитальный ремонт 91 километра автодорог районного значения. Будет заключен договор с подрядной компанией на сумму 21 миллион тенге. На данный момент проектно-сметная документация полностью подготовлена, проходит государственную экспертизу. По её завершению мы получим финансирование, после чего начнутся ремонтные работы, - сообщили в акимате района.

Участок дороги, соединяющей два села Кызылтобе и Даулет в Мунайлинском районе, давно пришёл в негодность. По ней сельчане передвигаются на автобусах.С начала года люди обращались неоднократно в местную администрацию, но безуспешно.Люди решили сами за свои средства провести ремонт. Им удалось собрать 280 тысяч тенге, на которые они приобрели асфальт, наняли спецтехнику и проложили примерно 20 метров асфальтового покрытия.В акимате района сообщили, что ремонт автодорог запланирован.Напомним, ранее аким села Кызылтобе ответил на жалобу сельчанина об отсутствии дорог. И пообещал рассмотреть возможность строительства 35 километров дорог в селе.