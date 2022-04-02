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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:39

Просмотров: 1067

Новую форму надели полицейские Мангистау

Строевой смотр личного состава в новой форме прошёл с участием главы полиции региона Аяна Дуйсембаева.

Фото предоставили в полиции
Линейка новой формы с учётом службы сгруппирована по дизайну и конструкции на форменную одежду для патрульных полицейских и сотрудников наружных служб.

Металлические изделия: жетоны, эмблемы, звёзды и кокарда - заменены на текстильный вариант. При этом особое внимание уделено светоотражающим элементам по всему силуэту, что увеличивает уровень безопасности на дороге.

- Разработка новой формы для стражей порядка - один из пунктов Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел. Основной акцент сделан на создание максимально удобной и комфортной для полицейских одежды с учётом пожеланий сотрудников, несущих службу в различных климатических условиях, а также изучением мирового опыта, - сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.

Новую форму надели полицейские Мангистау


В ходе строевого смотра главный полицейский региона проверил готовность сотрудников к службе, строевую подготовку и обеспеченность обмундированием. Он лично выслушал мнение сотрудников, уделяя внимание удобству и комфорту новой формы. Он напомнил сотрудникам о необходимости в любое время быть ближе к народу, обеспечивать прозрачность и демонстрировать безупречную службу.

- Для вас создаются все условия для работы со стороны государства, министерства и нас. Требуется только верность присяге и хорошее служение народу, - отметил в своём выступлении Аян Дуйсембаев.





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Комментарии ( 3 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 13:24
- Для вас создаются все условия для работы со стороны государства, министерства и нас. Требуется только верность присяге и хорошее служение народу, - отметил в своём выступлении Аян Дуйсембаев.

Символично!
В красивом месте на Набережной в Актау сказаны правильные слова, но они не должны остаться просто звуком, теперь этот начальник должен следить и требовать исполнения подчиненными этих требований. Очень хочу видеть этих полицейский в красивой форме в пешем патруле на нашей Набережной ежедневно и круглосуточно, чтобы у нас была не только красивая форма у полицейских но и красивая Набережная у города, защищенная от вандалов.
 
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jokerok (Посетители) Сегодня, 12:52
Светоотражающая полоса конечно хорошая идея но чёто они стали сбоку похожи на гопничков в спортивках. В целом хорошо что обновляют форму.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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Жанар (Посетители) Сегодня, 12:47


В ходе строевого смотра главный полицейский региона проверил сотрудников к службе.

НА!, новом "строевом плацу", который расположен на берегу моря под "пальмами"...

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 

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