Новую форму надели полицейские Мангистау

- Для вас создаются все условия для работы со стороны государства, министерства и нас. Требуется только верность присяге и хорошее служение народу, - отметил в своём выступлении Аян Дуйсембаев.

Линейка новой формы с учётом службы сгруппирована по дизайну и конструкции на форменную одежду для патрульных полицейских и сотрудников наружных служб.Металлические изделия: жетоны, эмблемы, звёзды и кокарда - заменены на текстильный вариант. При этом особое внимание уделено светоотражающим элементам по всему силуэту, что увеличивает уровень безопасности на дороге.- Разработка новой формы для стражей порядка - один из пунктов Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел. Основной акцент сделан на создание максимально удобной и комфортной для полицейских одежды с учётом пожеланий сотрудников, несущих службу в различных климатических условиях, а также изучением мирового опыта, - сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.В ходе строевого смотра главный полицейский региона проверил готовность сотрудников к службе, строевую подготовку и обеспеченность обмундированием. Он лично выслушал мнение сотрудников, уделяя внимание удобству и комфорту новой формы. Он напомнил сотрудникам о необходимости в любое время быть ближе к народу, обеспечивать прозрачность и демонстрировать безупречную службу.