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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:34

Просмотров: 145

С рождения не имеющая рук швея провела тренинг в Жанаозене

Мастер-класс по пошиву с помощью ног провела портниха на семинаре в Жанаозене, сообщает пресс-служба областного акимата.

Швея из Тараза Анар Бексултанова. Фото предоставили в областном акимате
Известный этнодизайнер РК, обладатель премии «Алтын Сапа» Ырза Турсынзада с 30 марта по 1 апреля провела в Жанаозене бесплатный тренинг-семинар «Аналар аманаты» и мегафестиваль «Көрпе Fest-2022». Участниками стали около 100 девушек и многодетных матерей из Жанаозена, а также из сельских населенных пунктов.

С рождения не имеющая рук швея провела тренинг в Жанаозене


В рамках фестиваля прошли обучающие семинары, занятия по швейному и прикладному искусству.

С рождения не имеющая рук швея провела тренинг в Жанаозене


Цель проекта - это вовлечение женщин и многодетных матерей в малый, средний бизнес через национальный бренд и оказание помощи в открытии собственного дела.

С рождения не имеющая рук швея провела тренинг в Жанаозене


Мероприятие посетила предпринимательница и почетный гражданин Тараза Анар Бексултанова, у которой от рождения нет обеих рук. Делать всё она научилась ногами. Женщина показала мастер-класс по пошиву с помощью ног и призвала местных швей трудиться и идти к намеченной цели не смотря ни на что.

С рождения не имеющая рук швея провела тренинг в Жанаозене


- Если люди говорят, что не могут это делать или у них не получается, то всё это я считаю ленью. К слову, работу, которую я делаю с помощью ног, может сделать любой полноценный здоровый человек. Для этого требуется лишь желание. Не стоит бояться работы, - считает Анар Бексултанова.


С рождения не имеющая рук швея провела тренинг в Жанаозене


В финальном вечере фестиваля глава региона Нурлан Ногаев подарил 20 портным современные швейные машинки.

- Семья - это маленькое государство в большой стране. Поэтому для развития общества важно, чтобы каждый человек придерживался принципов трудолюбия и добросовестности. В этом направлении я хочу отметить вклад местных швей. Вы успеваете заниматься своим делом, зарабатывать, тем самым вносите свою лепту в развитие традиционного прикладного искусства, при этом являясь хранительницами очага. Это отрадно. По поручению президента мы работаем над повышением качества жизни населения. У нас в планах открыть текстильные мастерские в городе Жанаозен и Мунайлинском районе, чтобы координировать работу предпринимателей в сфере шитья, - сказал Нурлан Ногаев.


С рождения не имеющая рук швея провела тренинг в Жанаозене


Организатор семинара Ырза Турсынзада отметила, что у жительниц Жанаозена, прошедших тренинг, есть хороший потенциал для развития своего дела.



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