Как не «пролететь» с покупкой квартиры в строящихся домах Актау

Фото из архива Lada.kz

Согласно закону РК «О долевом участии в жилищном строительстве», лицо (физическое или юридическое), намеренное осуществить строительство жилого дома за счёт средств дольщиков, обязано оформить разрешительные документы, выдаваемые местным исполнительным органом.



Для получения необходимой информации относительно жилых домов, строящихся на территории города, можно обратиться в городской отдел архитектуры и градостроительства акимата Актау, 218 кабинет. WhatsApp: 8(702)-842-45-29.