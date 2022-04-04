«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 04 Апреля
+11...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 472.56 KZT
  • €1 = 522.37 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:44

Просмотров: 466

В Актау не будут вырубать деревья для новой автобусной остановки

Чиновники акимата Актау пошли навстречу жителю микрорайона «Шыгыс-1». Об этом рассказали в акимате Актау.

Фото из архива lada.kz
Автобусная остановка будет установлена в нескольких метрах от высаженной аллеи.

- Сегодня мы провели выездное совещание с руководителями нескольких отделов и встретились с жителем микрорайона «Шыгыс-1». По итогам встречи принято решение перенести место для остановки автобусов на несколько метров, – сообщили в акимате Актау.

- Я рад, что мою просьбу не вырубать деревья услышали. Для того, чтобы высадить эту алею, мне потребовалось несколько лет. Вложено много сил и финансовых средств, – рассказал житель «Шыгыс-1».

Напомним, житель Актау возмутился грядущей вырубкой деревьев, которые он высаживал несколько лет, для строительства автобусной остановки.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Василий Кравчук
  • Papirosso
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:17
Чиновники акимата Актау пошли навстречу жителю микрорайона


lol blind слов нет
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Кинст
  • strana.kz
  • Adai11
  • Василий Кравчук
  • Papirosso
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 12:56
Чиновники акимата Актау пошли навстречу жителю микрорайона

Звучит как одолжение. И на этом спасибо! Но спасибо не акимату, а жителю который "возмутился грядущей вырубкой деревьев, которые он высаживал несколько лет..."
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика