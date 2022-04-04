В Актау не будут вырубать деревья для новой автобусной остановки

Фото из архива lada.kz
Автобусная остановка будет установлена в нескольких метрах от высаженной аллеи.
- Сегодня мы провели выездное совещание с руководителями нескольких отделов и встретились с жителем микрорайона «Шыгыс-1». По итогам встречи принято решение перенести место для остановки автобусов на несколько метров, – сообщили в акимате Актау.
- Я рад, что мою просьбу не вырубать деревья услышали. Для того, чтобы высадить эту алею, мне потребовалось несколько лет. Вложено много сил и финансовых средств, – рассказал житель «Шыгыс-1».
Напомним, житель Актау возмутился грядущей вырубкой деревьев, которые он высаживал несколько лет, для строительства автобусной остановки.
- Сегодня мы провели выездное совещание с руководителями нескольких отделов и встретились с жителем микрорайона «Шыгыс-1». По итогам встречи принято решение перенести место для остановки автобусов на несколько метров, – сообщили в акимате Актау.
- Я рад, что мою просьбу не вырубать деревья услышали. Для того, чтобы высадить эту алею, мне потребовалось несколько лет. Вложено много сил и финансовых средств, – рассказал житель «Шыгыс-1».
Напомним, житель Актау возмутился грядущей вырубкой деревьев, которые он высаживал несколько лет, для строительства автобусной остановки.