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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 18:30

Просмотров: 187

В Мангистау больше не будут убивать бродячих кошек и собак

Бездомных кошек и собак будут отлавливать, а затем сдавать в специальные приюты, которые планируют построить в ближайшем времени. Такое решение связано с введением нового закона «Об ответственном обращении с животными». Об этом сообщил на брифинге в центре общественных коммуникаций заместитель руководителя управления сельского хозяйства области Бердибек Маркабаев.

Фото Руслана Кривобока
В Мангистау приостановили мероприятия по отлову и уничтожению бродячих кошек и собак. Это связано со вступившим в силу 2 марта новым законом РК «Об ответственном обращении с животными».

По словам заместителя руководителя управления сельского хозяйства области Бердибека Маркабаева, теперь по требованию нового закона бездомных домашних животных следует не уничтожать, а отлавливать и сдавать в специальные приюты.

- Даны поручения по экстренному созданию приютов. Туда будут сдавать отловленных бродячих животных. До этого времени ветеринарные станции отлавливали и уничтожали бродячих собак и кошек. Живой отлов - дело непростое, для этого нужны не только спецоборудование и спецавтотранспорт, но и обученные люди. Работникам придется учиться этому. Необходимо провести финансово-организационную работу, - сказал Бердибек Маркабаев.

Он пояснил, что в соответствии со статьей 316 Уголовного кодекса РК, если специалистами животному будет нанесено увечье, то его ждет штраф в размере 120 МРП. Его также могут привлечь к 120 часам общественных работ или подвергнуть аресту на 30 дней.

За убийство животного полагается штраф в 200 МРП или 200 часов общественных работ. Срок ареста вырастет до 50 дней.



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Комментарии ( 1 )

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Око (Посетители) Сегодня, 18:52
Супер! И содержание приютов тоже за счёт бюджета? А стерилизация будет финансироваться?

всё вижу
 
 

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