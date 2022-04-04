В Мангистау больше не будут убивать бродячих кошек и собак

Фото Руслана Кривобока
В Мангистау приостановили мероприятия по отлову и уничтожению бродячих кошек и собак. Это связано со вступившим в силу 2 марта новым законом РК «Об ответственном обращении с животными».
По словам заместителя руководителя управления сельского хозяйства области Бердибека Маркабаева, теперь по требованию нового закона бездомных домашних животных следует не уничтожать, а отлавливать и сдавать в специальные приюты.
- Даны поручения по экстренному созданию приютов. Туда будут сдавать отловленных бродячих животных. До этого времени ветеринарные станции отлавливали и уничтожали бродячих собак и кошек. Живой отлов - дело непростое, для этого нужны не только спецоборудование и спецавтотранспорт, но и обученные люди. Работникам придется учиться этому. Необходимо провести финансово-организационную работу, - сказал Бердибек Маркабаев.
Он пояснил, что в соответствии со статьей 316 Уголовного кодекса РК, если специалистами животному будет нанесено увечье, то его ждет штраф в размере 120 МРП. Его также могут привлечь к 120 часам общественных работ или подвергнуть аресту на 30 дней.
За убийство животного полагается штраф в 200 МРП или 200 часов общественных работ. Срок ареста вырастет до 50 дней.
По словам заместителя руководителя управления сельского хозяйства области Бердибека Маркабаева, теперь по требованию нового закона бездомных домашних животных следует не уничтожать, а отлавливать и сдавать в специальные приюты.
- Даны поручения по экстренному созданию приютов. Туда будут сдавать отловленных бродячих животных. До этого времени ветеринарные станции отлавливали и уничтожали бродячих собак и кошек. Живой отлов - дело непростое, для этого нужны не только спецоборудование и спецавтотранспорт, но и обученные люди. Работникам придется учиться этому. Необходимо провести финансово-организационную работу, - сказал Бердибек Маркабаев.
Он пояснил, что в соответствии со статьей 316 Уголовного кодекса РК, если специалистами животному будет нанесено увечье, то его ждет штраф в размере 120 МРП. Его также могут привлечь к 120 часам общественных работ или подвергнуть аресту на 30 дней.
За убийство животного полагается штраф в 200 МРП или 200 часов общественных работ. Срок ареста вырастет до 50 дней.