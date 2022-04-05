Задыхаются от пыли: жители Актау пожаловались на стройку в 8 микрорайоне

Жители 20 и 21 домов в 8 микрорайоне жалуются на строительную пыль и груду камней за забором стройки, которая уже несколько месяцев ведется вблизи их домов.- Дышать нечем, постоянно пыль строительная, мы задыхаемся. При малейшем ветре вся пыль летит к нам в квартиры. Пыль просто столбом стоит в воздухе. От строительной пыли не спасают даже закрытые окна. На территории стройки находятся горы песка и глыбы камней, которые они должны периодически вывозить. Но застройщик игнорирует и не вывозит, - говорит жительница Актау.По словам горожан, они обращались за помощь в городскую администрацию, но там им помочь ничем не смогли, сославшись на частную собственность.- Последнее время жизнь стала просто невыносимой. У меня появились аллергические приступы и я не одна такая тут, многие соседи жалуются на заложенность носа и грудной клетки. Это же здоровье людей, нужно принимать какие-то меры, - возмущается жительница Актау.Люди просят городской акимат повлиять на застройщика и потребовать вывоз песка, камней и мусора со стройплощадки.