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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:17

Просмотров: 512

Задыхаются от пыли: жители Актау пожаловались на стройку в 8 микрорайоне

По словам жителей 8 микрорайона, на протяжении полугода им приходится дышать пылью из-за строительных работ возле 20 и 21 домов.

Фото жителей Актау
Жители 20 и 21 домов в 8 микрорайоне жалуются на строительную пыль и груду камней за забором стройки, которая уже несколько месяцев ведется вблизи их домов.

Задыхаются от пыли: жители Актау пожаловались на стройку в 8 микрорайоне


- Дышать нечем, постоянно пыль строительная, мы задыхаемся. При малейшем ветре вся пыль летит к нам в квартиры. Пыль просто столбом стоит в воздухе. От строительной пыли не спасают даже закрытые окна. На территории стройки находятся горы песка и глыбы камней, которые они должны периодически вывозить. Но застройщик игнорирует и не вывозит, - говорит жительница Актау.

Задыхаются от пыли: жители Актау пожаловались на стройку в 8 микрорайоне


По словам горожан, они обращались за помощь в городскую администрацию, но там им помочь ничем не смогли, сославшись на частную собственность.

- Последнее время жизнь стала просто невыносимой. У меня появились аллергические приступы и я не одна такая тут, многие соседи жалуются на заложенность носа и грудной клетки. Это же здоровье людей, нужно принимать какие-то меры, - возмущается жительница Актау.

Люди просят городской акимат повлиять на застройщика и потребовать вывоз песка, камней и мусора со стройплощадки.



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Комментарии ( 1 )

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 Ingul (Посетители) Сегодня, 14:31
По словам горожан, они обращались за помощь в городскую администрацию, но там им помочь ничем не смогли, сославшись на частную собственность.
С каких пор частная собственность вне законов РК? Какая бестолковая отмазка!
 
 

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