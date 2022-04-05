Газоперерабатывающий завод «КазГПЗ» в Жанаозене оштрафован на 28 миллионов тенге

Фото из архива Lada.kz

По данным антимонопольного органа Мангистауской области, «КазГПЗ» является единственным заводом в Мангистауской области, занимающим 100-процентное монопольное положение на рынке производства сжиженного нефтяного газа.



- В частности, завод, злоупотребляя своим монопольным положением, реализовал объемы сжиженного нефтяного газа (СНГ) на электронных торговых площадках (ЭТП) вопреки действующему законодательству. То есть, если на ЭТП было организовано пять сессий, то завод умышленно не выставлял на продажу объемы СНГ на первых сессиях ежемесячно. Таким образом, нереализованные объемы СНГ продавались на вторых сессиях по завышенным ценам, - сообщили в ведомстве.

Антимонопольным органом возбуждено административное дело по части 3-1 статьи 159 КоАП РК (Монополистическая деятельность).



- Решением специализированного суда по административным правонарушениям города Жанаозен на «КазГПЗ» наложен штраф около 28 миллионов тенге. Решение не вступило в законную силу. Также антимонопольным ведомством продолжается расследование в отношении «КазГПЗ» по факту установления и поддержания монопольно высокой цены, где предварительная сумма дохода, подлежащая к конфискации, составляет 342 101 457,66 тенге, а штраф – 127 012 597,59 тенге, - подытожили в пресс-службе ведомства.