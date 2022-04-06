Выявили 217 пьяных водителей в Мангистау

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За три месяца инспекторы поймали 217 пьяных водителей. На них составлены административные протоколы по статье 608 КоАП РК. По решению суда всех нарушителей лишили водительских прав на семь лет.



Данный вид правонарушений по сравнению с 2021 годом снизился на 1,8 процента.



Стоит отметить, что еженедельно в выходные дни полицейские в Мангистауской области проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Пьяный водитель - преступник»..