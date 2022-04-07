На дорогу денег нет? Жители в Актау намерены обратиться к президенту

- На сегодня в микрорайоне Шыгыс-2 не проложили ни одного квадратного метра асфальта, хотя аким Актау Нурдаулет Килыбай обещал построить их в прошлом году. До этого его предшественник, которого в данный момент судят за коррупцию в сфере газа, тоже обещал в своё время построить здесь дороги. Может, уже пора перестать «кормить» подрядные компании за пластиковые тюльпаны и осетровых рыб, которые финансируются из государственного бюджета, а, наконец-то, выделить деньги на наши несчастные дороги? - жалуется житель микрорайона Кожа.

- Если всё-таки строительство автодорог не начнётся, мы будем вынуждены записать видеообращение к президенту РК, так как другого решения проблемы мы уже не видим, - заявили жители Шыгыс-2.

- На основании выделенных средств в 2021 году была проведена часть работ по строительству внутримикрорайонных автомобильных дорог в микрорайонах Шыгыс-1 и Шыгыс-2. В текущем году работы будут продолжены по мере выделения средств, - ответили чиновники.

По словам жителей Шыгыс-2, после окончания строительно-монтажных работ инженерных сетей прошло два года. Имеется договор с подрядной организацией на строительство дорожного полотна.Во время осадков, как говорят люди, в ямах и колдобинах на дороге образуются огромные лужи, что приводит к ещё большим неудобствам.Данную жалобу прокомментировали в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.