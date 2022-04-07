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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:57

Просмотров: 790

На дорогу денег нет? Жители в Актау намерены обратиться к президенту

В том случае, если в микрорайоне Шыгыс-2 не начнётся строительство автодорог, жители будут вынуждены записать видеообращение к президенту страны.

Фото жителей Шыгыс-2
По словам жителей Шыгыс-2, после окончания строительно-монтажных работ инженерных сетей прошло два года. Имеется договор с подрядной организацией на строительство дорожного полотна.

- На сегодня в микрорайоне Шыгыс-2 не проложили ни одного квадратного метра асфальта, хотя аким Актау Нурдаулет Килыбай обещал построить их в прошлом году. До этого его предшественник, которого в данный момент судят за коррупцию в сфере газа, тоже обещал в своё время построить здесь дороги. Может, уже пора перестать «кормить» подрядные компании за пластиковые тюльпаны и осетровых рыб, которые финансируются из государственного бюджета, а, наконец-то, выделить деньги на наши несчастные дороги? - жалуется житель микрорайона Кожа.


На дорогу денег нет? Жители в Актау намерены обратиться к президенту


Во время осадков, как говорят люди, в ямах и колдобинах на дороге образуются огромные лужи, что приводит к ещё большим неудобствам.

На дорогу денег нет? Жители в Актау намерены обратиться к президенту


- Если всё-таки строительство автодорог не начнётся, мы будем вынуждены записать видеообращение к президенту РК, так как другого решения проблемы мы уже не видим, - заявили жители Шыгыс-2.


На дорогу денег нет? Жители в Актау намерены обратиться к президенту


Данную жалобу прокомментировали в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

- На основании выделенных средств в 2021 году была проведена часть работ по строительству внутримикрорайонных автомобильных дорог в микрорайонах Шыгыс-1 и Шыгыс-2. В текущем году работы будут продолжены по мере выделения средств, - ответили чиновники.


На дорогу денег нет? Жители в Актау намерены обратиться к президенту



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Комментарии ( 1 )

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nazarbayevskii (Посетители) Сегодня, 10:50
богатые тоже плачут, скиньтес и сделайте. наворовали и коттеджы себе понастроили. Это из-за вас нет дорог в вашем же "Рублевке"
 
 

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