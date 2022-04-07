«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 07 Апреля
+11...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.22 KZT
  • €1 = 504.33 KZT
  • 1 RUB = 5.54 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 10:33

Просмотров: 0

«Аэрофлот» скорректировал расписание полётов в Актау и другие города Казахстана

Российская компания «Аэрофлот» с 23 апреля запускает прямые регулярные полёты из аэропорта Шереметьево в Казахстан, сообщили в авиакомпании. При этом будет скорректировано расписание полётов авиакомпании в пункты Казахстана из Сочи.

Иллюстративное фото
Российская компания «Аэрофлот» с 23 апреля запускает прямые регулярные полёты из аэропорта Шереметьево в Казахстан, сообщили в авиакомпании. При этом будет скорректировано расписание полётов авиакомпании в пункты Казахстана из Сочи.

Оператор рейсов в Алматы, Нур-Султан, Актау, Атырау, Актобе и Караганду – авиакомпания «Россия» . Полёты будут выполняться на отечественных самолётах Superjet 100, – говорится в сообщении.

Из-за запусков прямых рейсов из Москвы скорректировано расписание полётов в пункты Казахстана из Сочи. C 7 по 22 апреля отменяются рейсы по маршрутам Сочи – Актау/ Атырау/ Актобе. Пассажирам с билетами на эти рейсы предлагается на выбор вылет в/из Москвы на более поздние даты или вынужденный возврат стоимости авиабилета.

При этом с 23 апреля рейсы между Сочи и Нур-Султаном, Алматы, Актау, Атырау и Актобе будут полностью отменены. В авиакомпании отметили, что пассажиры, которые ранее приобрели перевозку в/из Сочи по указанным направлениям, в качестве альтернативы могут воспользоваться прямыми рейсами в/из Москвы.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика