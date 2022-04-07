«Аэрофлот» скорректировал расписание полётов в Актау и другие города Казахстана

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Российская компания «Аэрофлот» с 23 апреля запускает прямые регулярные полёты из аэропорта Шереметьево в Казахстан, сообщили в авиакомпании. При этом будет скорректировано расписание полётов авиакомпании в пункты Казахстана из Сочи.



Оператор рейсов в Алматы, Нур-Султан, Актау, Атырау, Актобе и Караганду – авиакомпания «Россия» . Полёты будут выполняться на отечественных самолётах Superjet 100, – говорится в сообщении.



Из-за запусков прямых рейсов из Москвы скорректировано расписание полётов в пункты Казахстана из Сочи. C 7 по 22 апреля отменяются рейсы по маршрутам Сочи – Актау/ Атырау/ Актобе. Пассажирам с билетами на эти рейсы предлагается на выбор вылет в/из Москвы на более поздние даты или вынужденный возврат стоимости авиабилета.



При этом с 23 апреля рейсы между Сочи и Нур-Султаном, Алматы, Актау, Атырау и Актобе будут полностью отменены. В авиакомпании отметили, что пассажиры, которые ранее приобрели перевозку в/из Сочи по указанным направлениям, в качестве альтернативы могут воспользоваться прямыми рейсами в/из Москвы.