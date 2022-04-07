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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:00

Просмотров: 1516

Лакомый участок у моря! Власти Актау пообещали продлить договор аренды земли яхт-клубу «Бриз»

Договор аренды земельного участка яхт-клубу «Бриз» будут продлевать. Никто изымать их земельную территорию не намерен. Соглашение обещали подписать в ближайшее время. Об этом заявил заместитель акима города Актау Ербол Избергенов.

Заместитель акима города Актау Ербол Избергенов отвечает на вопросы журналистов. Фото автора
В Актау по инициативе городского акимата состоялась встреча чиновников и представителей яхт-клуба «Бриз», вокруг которого разгорелся скандал. На мероприятие пригласили журналистов. Прессе заместитель акима города Актау Ербол Избергенов заявил, что вопрос о том, что яхт-клубу не будут продлевать договор аренды земельного участка не стоял.

- Давайте я для начала поясню: на сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная документация по благоустройству городской набережной. Вы все прекрасно знаете, что несколько лет назад была реализована скальная тропа, которая завершается рядом с парусной школой. Этот проект предлагает продолжение благоустройства города, то есть она проходит через яхт-клуб. Вопрос об изъятии земельного участка не стоял. Мы сюда подходили, на месте встречались, обсуждали этот вопрос и пришли к единому соглашению. Я повторюсь, что вопрос об изъятии земельного участка и непродлении договора аренды не стоял, - заявил Ербол Избергенов.

По словам Избергенова, одним из главных условий акимата является обеспечение свободного доступа людей к яхт-клубу. То есть, чтобы территория яхт-клуба была открыта для жителей и гостей города.

Заместитель командора общественного объединения «Бриз» Олег Морозов заявил, что акимат согласился продлевать договор аренды только благодаря общественному резонансу.

- Ранее высказывались разные предложения. Были даже какие-то рэкетирские заявления, мол, давайте поделим участок на три, якобы один нужно изъять, два оставляем себе, иначе вообще никакого договора не будет, - прокомментировал Олег Морозов.

Также он пояснил, что вход на территорию яхт-клуба в дневное время суток был открыт всегда, даже перед тем, как акимат выдвинул такое требование.

- Акимат требовал, чтобы проход был открыт и ночью. Однако это невозможно, так как клуб имеет статус режимного объекта. Что касается внешнего облика клуба, который не соответствует эскизному проекту, то в эскизном проекте вообще не было клуба. Были только навесы. Изначально у нас сложилось впечатление, что в акимате сами не пришли к единому мнению по поводу яхт-клуба. Сейчас мы ждем заключение договора. Заместитель акима Ербол Избергенов пообещал подписать его сегодня или завтра, - добавил член яхт-клуба.



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Комментарии ( 7 )

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cas277cas (Посетители) Сегодня, 15:54
то есть за городом начиная отпляжа Достар и заканчивая базой Алау весь проход к морю начисто закрыт заборами(хочешь зайти-плати)и этого в упор из акиматовских не видят?и не требуют что был свободный проход-как требует конституция и закон.что Вы на это скажете,господа чинуши??????????????7
 
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Ohotnik (Посетители) Сегодня, 15:53
Еще бы прокладку МАЭКовскую победить. Пока голова у Альянса не слилась, так и пили народную кровь. Теперь нового посредника назначили
 
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  • Kain-Livesy
 Космос (Посетители) Сегодня, 15:52
...на сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная документация по благоустройству городской набережной. Вы все прекрасно знаете, что несколько лет назад была реализована скальная тропа, которая завершается рядом с парусной школой. Этот проект предлагает продолжение благоустройства города, то есть она проходит через яхт-клуб.

Как говорят - "дъявол кроется в деталях". Пусть на сегодня яхтклуб оставили в покое, но никто не дал гарантию, что в новом Плане набережной яхтклуб останется на своём месте. Надо требовать (например, провести городской референдум или как там...) и добиться, чтобы новый План включал яхтклуб на существующем месте и закрыть этот вопрос.


Имярек,
Согласен, очень удачная фотография!
 
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  • Космос
  • Kain-Livesy
 Javelin (Посетители) Сегодня, 14:53
приятно осознавать, что народ начинает предьявлять свои законные права чинушам. то тюльпаны, то осетры, то яхт-клуб...
Ладе отдельное спасибо, что освещает эту поднаготную.

чинуша должен боятся шаг ступить с законной тропинки
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:38
вот, надо народу объединяться и не давать хапугам разгуляться!
 
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  • Ohotnik
 Имярек (Посетители) Сегодня, 14:23
Вот он оскал капитализма ....

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 zhaketay (Посетители) Сегодня, 14:14
Скользкий народ - "акиматовцы"...
 
 

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