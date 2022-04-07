Лакомый участок у моря! Власти Актау пообещали продлить договор аренды земли яхт-клубу «Бриз»

Заместитель акима города Актау Ербол Избергенов отвечает на вопросы журналистов. Фото автора

В Актау по инициативе городского акимата состоялась встреча чиновников и представителей яхт-клуба «Бриз», вокруг которого разгорелся скандал. На мероприятие пригласили журналистов. Прессе заместитель акима города Актау Ербол Избергенов заявил, что вопрос о том, что яхт-клубу не будут продлевать договор аренды земельного участка не стоял.



- Давайте я для начала поясню: на сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная документация по благоустройству городской набережной. Вы все прекрасно знаете, что несколько лет назад была реализована скальная тропа, которая завершается рядом с парусной школой. Этот проект предлагает продолжение благоустройства города, то есть она проходит через яхт-клуб. Вопрос об изъятии земельного участка не стоял. Мы сюда подходили, на месте встречались, обсуждали этот вопрос и пришли к единому соглашению. Я повторюсь, что вопрос об изъятии земельного участка и непродлении договора аренды не стоял, - заявил Ербол Избергенов.



По словам Избергенова, одним из главных условий акимата является обеспечение свободного доступа людей к яхт-клубу. То есть, чтобы территория яхт-клуба была открыта для жителей и гостей города.



Заместитель командора общественного объединения «Бриз» Олег Морозов заявил, что акимат согласился продлевать договор аренды только благодаря общественному резонансу.



- Ранее высказывались разные предложения. Были даже какие-то рэкетирские заявления, мол, давайте поделим участок на три, якобы один нужно изъять, два оставляем себе, иначе вообще никакого договора не будет, - прокомментировал Олег Морозов.



Также он пояснил, что вход на территорию яхт-клуба в дневное время суток был открыт всегда, даже перед тем, как акимат выдвинул такое требование.



- Акимат требовал, чтобы проход был открыт и ночью. Однако это невозможно, так как клуб имеет статус режимного объекта. Что касается внешнего облика клуба, который не соответствует эскизному проекту, то в эскизном проекте вообще не было клуба. Были только навесы. Изначально у нас сложилось впечатление, что в акимате сами не пришли к единому мнению по поводу яхт-клуба. Сейчас мы ждем заключение договора. Заместитель акима Ербол Избергенов пообещал подписать его сегодня или завтра, - добавил член яхт-клуба.