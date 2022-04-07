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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:05

Просмотров: 159

В полиции сделали заявление о загадочной пропаже жителей Мангистау

Правоохранители продолжают поиски Айданы Айтаевой, Еламана Нуржанова, Фариды Чындышовой и Тлектес Жолдас. К работам подключены волонтёры. В полиции отметили, что иногда исчезновение людей связано с семейными проблемами, и просят не поддаваться панике, ориентируясь на информацию из официальных источников.

Иллюстративное фото
Стражи порядка прокомментировали информацию о том, что в Мангистау участились пропажи подростков.

- Мы не опровергаем информацию о том, что в последнее время участились случаи исчезновения подростков. Стоит отметить, что полиция всегда реагирует на такие сообщения. В первую очередь, особое внимание уделяется поисковым работам. Вчера одного человека удалось найти. Что касается пропавших девушек из Жанаозена, то они выходили на связь со своими сверстниками, а затем отключили свои телефоны. Случаи пропажи людей бывают по разным причинам. Иногда это происходит из-за проблем в семье. Мы просим родителей быть внимательнее к своим детям, - отметили в полицейском ведомстве.

Напомним, 4 апреля в Актау искали 15-летнюю девушку. Спустя сутки её нашли родственники в 14 микрорайоне. 31 марта стало известно о пропаже 7-летнего мальчика. На следующий день мальчика нашли в квартире друга.

Сейчас без вести пропавшими числятся две девушки из Жанаозена: Фарида Чындышова и Тлектес Жолдас. Они пропали 29 марта.

Также полиция ищет 26-летнюю жительницу Бейнеуского района Айдану Айтаеву, с ней родственники потеряли связь 29 марта.

Еламана Нуржанова ищут почти месяц. Он пропал после застолья в селе Атамекен Мунайлинского района.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о их местонахождении, просьба сообщить по телефону 102.

В полиции сделали заявление о загадочной пропаже жителей Мангистау

В полиции сделали заявление о загадочной пропаже жителей Мангистау

В полиции сделали заявление о загадочной пропаже жителей Мангистау



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