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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:18

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О новых правилах приёма документов в колледжи рассказали в управлении образования Мангистауской области

В Казахстане изменились требования к поступающим в колледжи. Теперь абитуриентам не нужно сдавать вступительные экзамены. Какие специальности составляют исключение, рассказала и. о. руководителя управления образования Мангистауской области Гульбану Кызылгулова.

Мангистауский политехнический колледж. Фото из архива
Желающие поступить в колледж абитуриенты вместо сдачи экзаменов будут проходить собеседование. Исключением являются педагогические, медицинские и творческие специальности.

Поступление в колледж на бесплатной основе происходит по двум направлениям:

в рамках программы «Еңбек»
- Для получения места на обучение в рамках программы нужно уточнить список колледжей, на которые распространен госзаказ. При наличии свободного места в нужном колледже абитуриент получает согласование и направление.

по местному бюджету
- Для получения рабочей специальности нужно подать заявление в колледж напрямую или при помощи портала egov.

- Прием заявлений абитуриентов в организации технического и профессионального образования осуществляется через портал электронного правительства egov с 20 июня. Абитуриенты на рабочие специальности принимаются непосредственно в колледж без участия в конкурсе путём собеседования, - пояснила и. о. руководителя управления образования Мангистауской области Гульбану Кызылгулова.

Вместо экзаменов в основном порядке учитывается средний балл по профильным и основным предметам.



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