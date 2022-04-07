О новых правилах приёма документов в колледжи рассказали в управлении образования Мангистауской области

Мангистауский политехнический колледж. Фото из архива

Желающие поступить в колледж абитуриенты вместо сдачи экзаменов будут проходить собеседование. Исключением являются педагогические, медицинские и творческие специальности.



Поступление в колледж на бесплатной основе происходит по двум направлениям:



в рамках программы «Еңбек»

- Для получения места на обучение в рамках программы нужно уточнить список колледжей, на которые распространен госзаказ. При наличии свободного места в нужном колледже абитуриент получает согласование и направление.



по местному бюджету

- Для получения рабочей специальности нужно подать заявление в колледж напрямую или при помощи портала egov.



- Прием заявлений абитуриентов в организации технического и профессионального образования осуществляется через портал электронного правительства egov с 20 июня. Абитуриенты на рабочие специальности принимаются непосредственно в колледж без участия в конкурсе путём собеседования, - пояснила и. о. руководителя управления образования Мангистауской области Гульбану Кызылгулова.



Вместо экзаменов в основном порядке учитывается средний балл по профильным и основным предметам.