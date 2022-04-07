Двух без вести пропавших девушек из Жанаозена нашли

Фото предоставили в ДП Мангистауской области

Жительницы Жанаозена Фарида Чындышова и Тлектес Жолдас, которых разыскивали полицейские с 29 марта, объявились сами.



- Пропавшие девушки находились в Актау. Обе пришли сами в опорный пункт полиции города Жанаозена. Жизни их ничего не угрожает. Целые и невредимые. После профилактической беседы будут переданы родителям, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.



Напомним, 29 марта сообщили о начале поисков двух пропавших девушек.



Теперь в списке без вести пропавших числятся Айдана Айтаева, Еламан Нуржанов.



С 26-летней жительницей Бейнеуского района Айданой Айтаевой родственники потеряли связь 29 марта.



Еламана Нуржанова ищут почти месяц. Он пропал после застолья в селе Атамекен Мунайлинского района.



Всех, кто владеет какой-либо информацией о их местонахождении, просьба сообщить по телефону 102.