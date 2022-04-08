Незаконно начисляющая расходы по теплоснабжению компания оштрафована в Мангистау

фото из открытых источников

На основании обращения жителей Актау департаментом комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области установлено, что ТОО «FA-RIB» в нарушение подпункта 3) пункта 2 статьи 26 Закона «О естественных монополиях» включало потребителям в тариф за услуги по теплоснабжению расходы, не соответствующие требованиям законодательства.



- Таким образом, ТОО «FA-RIB» привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушения» с выплатой штрафа в размере 428 820 000 тенге. Дополнительно сообщаем, что департаментом будут приняты меры по приведению в соответствие действий ТОО «FA-RIB» согласно законодательству Республики Казахстан о естественных монополиях, - сообщили в департаменте комитета по регулированию естественных монополий Мангистауской области.