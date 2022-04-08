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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:54

Просмотров: 1063

Незаконно начисляющая расходы по теплоснабжению компания оштрафована в Мангистау

ТОО «FA-RIB» оштрафовали почти на 429 миллионов тенге за незаконные расходы по теплоснабжению. Об этом сообщили в департаменте комитета по регулированию естественных монополий Мангистауской области.

фото из открытых источников
На основании обращения жителей Актау департаментом комитета по регулированию естественных монополий по Мангистауской области установлено, что ТОО «FA-RIB» в нарушение подпункта 3) пункта 2 статьи 26 Закона «О естественных монополиях» включало потребителям в тариф за услуги по теплоснабжению расходы, не соответствующие требованиям законодательства.

- Таким образом, ТОО «FA-RIB» привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушения» с выплатой штрафа в размере 428 820 000 тенге. Дополнительно сообщаем, что департаментом будут приняты меры по приведению в соответствие действий ТОО «FA-RIB» согласно законодательству Республики Казахстан о естественных монополиях, - сообщили в департаменте комитета по регулированию естественных монополий Мангистауской области.



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Комментарии ( 3 )

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  • Adai11
 Pluto (Посетители) Сегодня, 12:43
Теплоснабжающей организацией в нашей области является ТОО "МАЭК Казатомпром", а в данном случае это что за самозванцы? Они что, что-то производят или только воруют, а если воруют то почему их штрафуют а не сажают? Наверное крыша крепкая если штраф оформили за хищение в особо крупном размере совершенное группой лиц. Фигурально залазили (воровали) в карман людям что-бы обогатится тут целый букет уголовных статей включая и мошенничество.
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 11:19
Неужели наши антимонопольщики начали работать?
 
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Yanis (Посетители) Сегодня, 11:03
почти на 429 миллионов тенге

в размере 428 820 тенге

В одном из чисел ошибка на три порядка

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
 

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