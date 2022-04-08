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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:21

Просмотров: 888

Подвал одного из домов в Актау затопило канализационными стоками

Жители, проживающие в 57 доме 3 микрорайона, возмутились бездействием обслуживающей дом организации. По их словам, из-за прорванной канализации они не могут находиться в своих квартирах.

Фото жителей 3-57
По словам жителей, проживающих в 57 доме 3 микрорайона, проблема с канализацией длится уже месяц.

- Мы 30 марта обратились в Telegram-канал акима области, где также присутствуют все чиновники, в надежде, что проблема будет решена, но те лишь пообещали принять меры. Сегодня уже 8 апреля, а порыв канализационной трубы до сих пор не устранен и продолжается затопление подвала сточными водами, а весь этот смрад распространяется по квартирам по штробе. Мы уже не знаем, как еще можно повлиять на ИП «Чапканов», который обслуживает наш дом?, - негодуют жители.



В ИП «Чапканов» прокомментировали ситуацию.

- Вот любят у нас люди жаловаться куда-то, но только не в обслуживающую дом организацию. Никто к нам не приходил и не оставлял заявку. О проблеме я узнал сегодня от начальника отдела ЖКХ. В данный момент на место отправлена бригада из пяти человек. Воду перекрыли, будем работать. Поменяем трубы. Кроме того, очевидно, что дом старый и нуждается в капитальном ремонте. Неоднократно с жильцами проводилось собрание по капремонту, но на него всегда приходит 5 человек, остальные выступают против, – сообщил Даут Чапканов, директор ИП «Чапканов».



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