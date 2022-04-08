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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 14:25

Просмотров: 777

Вместо покрытия - щебёнка! Жители ЖК «Айракты» в Актау просят заменить детскую площадку

Жители жилого комплекса «Айракты» считают имеющуюся у их дома детскую площадку небезопасной. Они просят чиновников заменить ее.

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По словам жильцов жилого комплекса, имеющиеся на детской площадке элементы являются небезопасными для детей.

- Просим установить новые безопасные, многофункциональные детские площадки с каруселями, горками, качелями, с безопасным покрытием и ограждением в 17 микрорайоне возле 70-79 домов. Сейчас весна, впереди лето, детям негде играть, у нас вместо детской площадки щебёнка! Прошу акимат Актау принять меры по установке детских площадок в ЖК «Айракты». Тем более, что 2022 год в Казахстане объявлен годом детей. Прошу сделайте хорошие детские площадки для наших детей! В «Айракты» проживают более 500 семей, и в каждой семье трое и более детей, – жалуются горожане.

Вместо покрытия - щебёнка! Жители ЖК «Айракты» в Актау просят заменить детскую площадку

Вместо покрытия - щебёнка! Жители ЖК «Айракты» в Актау просят заменить детскую площадку


В акимате Актау пообещали рассмотреть данное обращение.

- Данный адрес будет включен в список адресов, где необходимо установить детскую площадку. По программе бюджета народного участия жители сами просили ранее, куда установить. По указанному адресу наши специалисты выедут, потом будет рассмотрено. Дополнительно сообщим, – сообщили в акимате Актау.



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Комментарии ( 2 )

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14679677 (Посетители) Сегодня, 18:56
убрать щебенку, засыпать песком по ГОСТ
 
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bekenova (Посетители) Сегодня, 14:55
а у нас все за счет ОСИ
 
 

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