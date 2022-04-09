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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:54

Просмотров: 390

Посылка с телефонами не дошла до адресата в СИЗО Актау

Дело рассмотрено в специализированном суде по административным правонарушениям Актау.

Фото из доступных источников
По материалам дела, в прошлом месяце, 11 марта, местный житель Каирбек (имя изменено) принес посылку своему знакомому в следственный изолятор учреждения ГМ 172/10, который там отбывает наказание. Среди содержимого посылки сотрудники СИЗО обнаружили два мобильных телефона марки «Samsung GT-191051» и «Nokia mini».

Постановлением суда Каирбека признали виновным по части 1 статьи 481 КоАП РК (скрытая от досмотра передача или попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, алкогольных напитков, лекарственных и других веществ, обладающих одурманивающим действием, денег, продуктов питания, изделий и других предметов, запрещенных к хранению и использованию в этих учреждениях).

Ему наложено административное взыскание в виде административного штрафа в размере 10 месячных расчетных показателей (30 630 тенге) с конфискацией мобильных телефонов, являющихся предметом правонарушения.

Постановление суда от 8 апреля еще не вступило в законную силу.



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