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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:28

Просмотров: 1242

Пешеходы продолжают нарушать правила дорожного движения в Актау

С начала года 1867 пешеходов нарушили правила дорожного движения, передает пресс-служба департамента полиции региона.

Кадр видео
Распространенная форма нарушения правил дорожного движения - это переход дороги в неположенном месте.

Так, с начала года в регионе за данное правонарушение оштрафовано 1867 пешеходов согласно статье 615 КоАП РК.

- Независимо от того, сколько было принято соответствующих мер и сколько людей привлечены к административной ответственности, нарушения правил дорожного движения со стороны пешеходов не прекращаются. Мы призываем пешеходов быть осторожными на дороге. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, переходя дорогу в неустановленном месте, - обратились в ведомстве.


Также стоит отметить, что с 8 по 10 апреля на территории Мангистауской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пьяный водитель - преступник!».




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Комментарии ( 3 )

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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 20:55
Почти каждый день в течении получаса, в виду необходимости- ожидания, возле пешперехода в 8а, напротив "Рахата",наблюдаю как переходят дорогу и как пересекают пешпереход авто, порой не глядя на светофор. Оч интересная картина бывает... crazy
 
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Pluto (Посетители) Сегодня, 19:49
Такие ходоки уверены что у них железа больше чем в автомобиле
 
-1
  • GIBSON.SG
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Papirosso (Посетители) Сегодня, 19:25
Пешеходный переход перейти страшнее чем в не его , отсюда и вывод у каждого свой ...

https://youtu.be/B5Xj7uUtDGs
 
 

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