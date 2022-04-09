Пешеходы продолжают нарушать правила дорожного движения в Актау

- Независимо от того, сколько было принято соответствующих мер и сколько людей привлечены к административной ответственности, нарушения правил дорожного движения со стороны пешеходов не прекращаются. Мы призываем пешеходов быть осторожными на дороге. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, переходя дорогу в неустановленном месте, - обратились в ведомстве.

Распространенная форма нарушения правил дорожного движения - это переход дороги в неположенном месте.Так, с начала года в регионе за данное правонарушение оштрафовано 1867 пешеходов согласно статье 615 КоАП РК.Также стоит отметить, что с 8 по 10 апреля на территории Мангистауской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пьяный водитель - преступник!».