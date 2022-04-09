Выбросил бутылку из авто на ходу: полиция нашла нарушителя в Актау

На кадрах видно, как из салона Lada Kalina вылетает стеклянная бутылка и разбивается чуть ли не у самого «носа» ехавшей за ней машины.В департаменте полиции сообщили, что личность водителя установлена. На него составлен протокол по части 1 статьи 434 КоАП (Мелкое хулиганство). Теперь ему грозит либо штраф в размере пяти месячных расчетных показателей, либо административный арест на срок до 10 суток.