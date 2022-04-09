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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:55

Просмотров: 1294

Выбросил бутылку из авто на ходу: полиция нашла нарушителя в Актау

Нарушение зафиксировал видеорегистратор.

Кадр видео
На кадрах видно, как из салона Lada Kalina вылетает стеклянная бутылка и разбивается чуть ли не у самого «носа» ехавшей за ней машины.

В департаменте полиции сообщили, что личность водителя установлена. На него составлен протокол по части 1 статьи 434 КоАП (Мелкое хулиганство). Теперь ему грозит либо штраф в размере пяти месячных расчетных показателей, либо административный арест на срок до 10 суток.




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Комментарии ( 3 )

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бобер (Посетители) Сегодня, 21:42
Да, сильный штраф!

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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Vohazab (Посетители) Сегодня, 20:29
За не включенный поворотник при перестроении ещё дёрнуть надо до кучи.
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 20:17
Вот что значит : после нас хоть потоп !
Безответственный , био-мусор

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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