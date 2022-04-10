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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:15

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Уведомления об истёкших сроках документов будут получать жители Мангистау

Граждан с истекающим сроком действия удостоверения личности или водительского удостоверения будут информировать посредством SMS. О механизме заблаговременного уведомления сообщили в МВД РК.

Фото из доступных источников
Внедрение данного новшества прежде всего направлено на предупреждение административных правонарушений, связанных с истечением срока действия документов, удостоверяющих личность, а также снижения дополнительной финансовой нагрузки на граждан при уплате штрафов за это.

На сегодня за проживание по недействительному удостоверению личности от 10 дней до одного месяца предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения, свыше одного месяца - штраф в размере семи месячных расчётных показателей, то есть 21 441 тенге.

Ежемесячно для замены удостоверений личности в связи с истечением срока действия в Казахстане обращается до 77 тысяч граждан, для замены водительских удостоверений по этой же причине - порядка 35 тысяч человек.

В прошлом году для замены удостоверений по истечению срока по стране обратилось 915 тысяч человек и более 400 тысяч граждан, в связи с истекшим сроком водительских удостоверений.

Мангистаусцы, зарегистрированные в базе мобильных граждан, за 30 дней до истечения срока действия документа будут получать на свой мобильный телефон SMS-уведомление следующего содержания: «Sizdin jeke kualiginizdin jaramdylyq merzimi 30 kunnen keıin aıaqtalady, HQKO-ga habarlasynyz/Srok Vashego udostovereniya istekaet cherez 30 dnei,obratites v CON».

Поэтому, для получения каких-либо SMS-уведомлений при получении государственных услуг гражданину необходимо в «Личном кабинете» на портале eGov.kz обязательно указать свой номер мобильного телефона.



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