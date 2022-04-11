«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 11 Апреля
+15...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.89 KZT
  • €1 = 485.68 KZT
  • 1 RUB = 5.91 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:37

Просмотров: 256

Ну, нет крайних! Кто решит проблему с детской площадкой в Актау

Жители 28 микрорайона выразили своё недовольство качеством изготовления детских игровых конструкций, которые установили у дома №5.

Фото жителей дома №5 в 28 микрорайоне
В прошлом году, по словам жителей дома №5, началось благоустройство 28 микрорайона. Просьбы жильцов об установке детских площадок и футбольного поля были услышаны.

В начале марта детская площадка была готова, футбольное поле пока не закончили.

Ну, нет крайних! Кто решит проблему с детской площадкой в Актау


- Не прошло 15 дней, а подвесные качели уже сломались. И не надо говорить о неправильной эксплуатации, это вопрос к качеству изготовления и установки качели. Болт просто сломался напополам. Это что нормально, ну, как так!? Что касается всех остальных качелей, то они собраны как конструктор. Чуть пошатал, шайба сама откручивается, и остаётся только вытащить болт. Интересно, на какой срок рассчитаны эти конструкции, на один год? Если акимат нанимает подрядчика, который ответственен за качество изготовления и установку этих площадок, оплачивает ему 100-процентную стоимость, так почему он не заключает с этой компанией договор, минимум, на пять лет. На то, чтобы эта компания хотя бы раз в полгода обслуживала эти самые площадки. Вспомните советские площадки, там можно было годами скакать на них и гурьбой, и по одиночке - они выдерживали десятилетиями, - возмутились жители дома №5.


Ну, нет крайних! Кто решит проблему с детской площадкой в Актау


Данную ситуацию прокомментировали в городской администрации.

- Благоустройство на этой территории, а именно, установка детской игровой площадки, проводилась за счёт спонсорских средств компании «NCOC». Работа на сегодняшний день ещё не принята, - сообщили в акимате.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Orion (Посетители) Сегодня, 14:22
У нас перед домом примерно такая же площадка, так она полгода выдержала, а потом понеслось разрушение. Крутилки лежат на земле, канаты вырвали, даже лавочки с двух сторон поломали.
Короче мамай прошелся.
Писали и звонили в городской акимат оставляли заявки, один раз частично восстановили, но потом всё повторилось и акимат перестал реагировать. Это было осенью, акимат написал что денег в бюджете нет и всё отложили на 2022 год. На этом всё закончилось.
Так что держитесь, вы не одни такие.
Учите своих детей, как надо вести себя на улице.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:14
вот многие хаят советский союз. но когда делали качели они стояли много лет, и даже сейчас есть парочка . и тут, сейчас, не в детях дело, не в весе, а в качестве. оно просто го@но, простите!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика