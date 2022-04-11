Ну, нет крайних! Кто решит проблему с детской площадкой в Актау

- Не прошло 15 дней, а подвесные качели уже сломались. И не надо говорить о неправильной эксплуатации, это вопрос к качеству изготовления и установки качели. Болт просто сломался напополам. Это что нормально, ну, как так!? Что касается всех остальных качелей, то они собраны как конструктор. Чуть пошатал, шайба сама откручивается, и остаётся только вытащить болт. Интересно, на какой срок рассчитаны эти конструкции, на один год? Если акимат нанимает подрядчика, который ответственен за качество изготовления и установку этих площадок, оплачивает ему 100-процентную стоимость, так почему он не заключает с этой компанией договор, минимум, на пять лет. На то, чтобы эта компания хотя бы раз в полгода обслуживала эти самые площадки. Вспомните советские площадки, там можно было годами скакать на них и гурьбой, и по одиночке - они выдерживали десятилетиями, - возмутились жители дома №5.

- Благоустройство на этой территории, а именно, установка детской игровой площадки, проводилась за счёт спонсорских средств компании «NCOC». Работа на сегодняшний день ещё не принята, - сообщили в акимате.

В прошлом году, по словам жителей дома №5, началось благоустройство 28 микрорайона. Просьбы жильцов об установке детских площадок и футбольного поля были услышаны.В начале марта детская площадка была готова, футбольное поле пока не закончили.Данную ситуацию прокомментировали в городской администрации.