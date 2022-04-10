Задать вопросы главе полиции на транспорте могут жители Актау

Фото из доступных источников
Встреча пройдёт в форме общественного диалога в онлайн-формате 12 апреля в 09:00 по местному времени.
В ходе прямого эфира можно задать все волнующие вопросы лично Оналу Бекиеву.
Личная страница в Instagram Онала Бекиева, а также страницы департамента в Instagram и Facebook будут работать в онлайн-режиме.
Также возможно отправить свои вопросы в direct.
В ходе прямого эфира можно задать все волнующие вопросы лично Оналу Бекиеву.
Личная страница в Instagram Онала Бекиева, а также страницы департамента в Instagram и Facebook будут работать в онлайн-режиме.
Также возможно отправить свои вопросы в direct.
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