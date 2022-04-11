Названа причина ухода Алика Айдарбаева с поста главы «КазМунайГаза»

Фото из открытых источников
Стало известно, почему Алик Айдарбаев решил покинуть должность главы «КазМунайГаза», передаёт Tengrinews.kz.
- Алик Серикович Айдарбаев в связи с ухудшением его здоровья подал заявление об уходе по собственному желанию. В связи с этим вопрос был рассмотрен правлением, а также уполномоченными органами, и был поддержан, - прокомментировал Ауганов на онлайн-брифинге фонда.
Ранее сообщалось о том, что Алик Айдарбаев ушёл с поста председателя правления «КазМунайГаза».
В этой должности Айдарбаев работал с 2018 года.
Будучи на посту председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Айдарбаев приезжал в Мангистау, чтобы встретиться с протестующими из Жанаозена. Безработные пожаловались ему на нехватку рабочих мест, а сотрудники коллективов - на низкие зарплаты, отсутствие социального пакета. Алик Айдарбаев в ответ протестующим сказал, что в регионе открыто 150 вакансий, однако полностью решить проблему с безработицей «КазМунайГаз» не в состоянии.
- Алик Серикович Айдарбаев в связи с ухудшением его здоровья подал заявление об уходе по собственному желанию. В связи с этим вопрос был рассмотрен правлением, а также уполномоченными органами, и был поддержан, - прокомментировал Ауганов на онлайн-брифинге фонда.
Ранее сообщалось о том, что Алик Айдарбаев ушёл с поста председателя правления «КазМунайГаза».
В этой должности Айдарбаев работал с 2018 года.
Будучи на посту председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Айдарбаев приезжал в Мангистау, чтобы встретиться с протестующими из Жанаозена. Безработные пожаловались ему на нехватку рабочих мест, а сотрудники коллективов - на низкие зарплаты, отсутствие социального пакета. Алик Айдарбаев в ответ протестующим сказал, что в регионе открыто 150 вакансий, однако полностью решить проблему с безработицей «КазМунайГаз» не в состоянии.