«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 12 Апреля
+13...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.53 KZT
  • €1 = 491.02 KZT
  • 1 RUB = 5.71 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:20

Просмотров: 1108

Стройку гостиницы и этноаула в урочище Бозжыра почти за 40 млрд тенге приостановили

По инициативе инвестора в урочище Бозжыра приостановили строительство отеля и этно-аула. Об этом сообщает ProTenge, ссылаясь на письмо замакима Мангистауской области Бекбола Орынбосарова.

Фото, сделанное 1 июля 2021 года, в урочище Бозжыра.
Портал Protenge выяснил, что в Бозжыра приостановили строительство отеля и этно-аула.

-Мы запрашивали, сколько денег вкладывает Казахстанский инвестиционный фонд развития (KIDF) в строительство гостиничного комплекса и этноаула в урочище Бозжыра. Дело в том, что KIDF - государственный фонд. То есть он принадлежит нам с вами. И деньги, которые он тратит, тоже. Председатель совета директоров KIDF - премьер-министр Казахстана. Поэтому мы написали запрос именно ему. Но ответ спустили в управление индустриально-инновационного развития, которое прислало нам отписку. Нам прислали новое письмо из Мангистауской области за подписью замакима Бекбола Орынбосарова. Правда, ответили на наши вопросы лишь частично, - сообщает СМИ.

Оказалось, что сумма строительства - 39,8 млрд тенге - не конечная. То есть она может увеличится. И это при том, что она уже выросла с 38,6 млрд тенге. Но решат это только после того, как инвестор изучит «тонкости местности и усовершенствует проект».

А пока, по информации замакима Мангистауской области Бекбола Орынбосарова, стройка гостиничного комплекса и этноаула приостановлена по инициативе инвестора.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика