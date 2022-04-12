Стройку гостиницы и этноаула в урочище Бозжыра почти за 40 млрд тенге приостановили

Фото, сделанное 1 июля 2021 года, в урочище Бозжыра.
Портал Protenge выяснил, что в Бозжыра приостановили строительство отеля и этно-аула.
-Мы запрашивали, сколько денег вкладывает Казахстанский инвестиционный фонд развития (KIDF) в строительство гостиничного комплекса и этноаула в урочище Бозжыра. Дело в том, что KIDF - государственный фонд. То есть он принадлежит нам с вами. И деньги, которые он тратит, тоже. Председатель совета директоров KIDF - премьер-министр Казахстана. Поэтому мы написали запрос именно ему. Но ответ спустили в управление индустриально-инновационного развития, которое прислало нам отписку. Нам прислали новое письмо из Мангистауской области за подписью замакима Бекбола Орынбосарова. Правда, ответили на наши вопросы лишь частично, - сообщает СМИ.
Оказалось, что сумма строительства - 39,8 млрд тенге - не конечная. То есть она может увеличится. И это при том, что она уже выросла с 38,6 млрд тенге. Но решат это только после того, как инвестор изучит «тонкости местности и усовершенствует проект».
А пока, по информации замакима Мангистауской области Бекбола Орынбосарова, стройка гостиничного комплекса и этноаула приостановлена по инициативе инвестора.
-Мы запрашивали, сколько денег вкладывает Казахстанский инвестиционный фонд развития (KIDF) в строительство гостиничного комплекса и этноаула в урочище Бозжыра. Дело в том, что KIDF - государственный фонд. То есть он принадлежит нам с вами. И деньги, которые он тратит, тоже. Председатель совета директоров KIDF - премьер-министр Казахстана. Поэтому мы написали запрос именно ему. Но ответ спустили в управление индустриально-инновационного развития, которое прислало нам отписку. Нам прислали новое письмо из Мангистауской области за подписью замакима Бекбола Орынбосарова. Правда, ответили на наши вопросы лишь частично, - сообщает СМИ.
Оказалось, что сумма строительства - 39,8 млрд тенге - не конечная. То есть она может увеличится. И это при том, что она уже выросла с 38,6 млрд тенге. Но решат это только после того, как инвестор изучит «тонкости местности и усовершенствует проект».
А пока, по информации замакима Мангистауской области Бекбола Орынбосарова, стройка гостиничного комплекса и этноаула приостановлена по инициативе инвестора.
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