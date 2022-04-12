В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла

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По информации сейсмологической службы, землетрясение произошло в азербайджанском секторе Каспийского моря. Его интенсивность составила 3,2 балла. Гипоцентр подземного толчка находился на глубине 33 километра.
Сведений о жертвах и разрушениях в результате сейсмособытия пока не поступало.
Координаты гипоцентра 40° 33`северной широты, 51°75` E восточной долготы.
Сведений о жертвах и разрушениях в результате сейсмособытия пока не поступало.
Координаты гипоцентра 40° 33`северной широты, 51°75` E восточной долготы.
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