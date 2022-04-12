Акимат города Актау запускает «горячую линию»

Фото из архива Lada.kz

В отделе жилищно-коммунального хозяйства Актауского городского акимата заработает «горячая линия». Принимать звонки будут завтра, 13 апреля, два часа: с 15.00 до 17.00.



По другим вопросам, которые не связаны с ЖКХ, горожане могут обращаться в следующую среду.



- Пока «горячая линия» работает в пилотном режиме. Со следующей недели звонки будут принимать специалисты из других отделов. На этой неделе жители города могут задать свои вопросы, связанные с ЖКХ. Специалисты будут помогать в консультировании и решении проблем, - сообщает пресс-служба акима города.



Телефон «горячей линии»: 8 778 409 9512