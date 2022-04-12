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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:56

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Акимат города Актау запускает «горячую линию»

Жители Актау могут сообщить о проблемах сотрудникам городского акимата. «Горячая линия» будет работать 13 апреля с 15.00 до 17.00. В этот день горожан будут консультировать сотрудники ЖКХ. В дальнейшем акимат планирует подключить к работе «горячей линии» специалистов из других отделов. Об этом сообщает пресс-служба акима города.

Фото из архива Lada.kz
В отделе жилищно-коммунального хозяйства Актауского городского акимата заработает «горячая линия». Принимать звонки будут завтра, 13 апреля, два часа: с 15.00 до 17.00.

По другим вопросам, которые не связаны с ЖКХ, горожане могут обращаться в следующую среду.

- Пока «горячая линия» работает в пилотном режиме. Со следующей недели звонки будут принимать специалисты из других отделов. На этой неделе жители города могут задать свои вопросы, связанные с ЖКХ. Специалисты будут помогать в консультировании и решении проблем, - сообщает пресс-служба акима города.

Телефон «горячей линии»: 8 778 409 9512



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