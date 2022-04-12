В Актау бесплатный приём проведет врач-уролог

фото предоставили в МОБ
С 14 по 18 апреля в Мангистауской областной больнице проведёт осмотр и консультацию врач-уролог высшей категории с 16-летним опытом работы Сихов Асхат Саткалиевич.
- Жителям Мангистау рекомендуется хотя бы раз в год проходить плановый осмотр у специалиста. Тем более, что своевременное обследование предотвращает риск развития тяжелых осложнений урологических заболеваний. А современные технологии помогают врачам областной больницы проводить лечение с наименьшей травматизацией, - отметил Асхат Сихов.
Записаться на прием к урологу можно по номеру: 8 777 550 25 26.
Рекомендуемые анализы и исследования:
• общий анализ крови;
• анализ мочи;
• иммуноферментный анализ (ИФА) крови.
- Жителям Мангистау рекомендуется хотя бы раз в год проходить плановый осмотр у специалиста. Тем более, что своевременное обследование предотвращает риск развития тяжелых осложнений урологических заболеваний. А современные технологии помогают врачам областной больницы проводить лечение с наименьшей травматизацией, - отметил Асхат Сихов.
Записаться на прием к урологу можно по номеру: 8 777 550 25 26.
Рекомендуемые анализы и исследования:
• общий анализ крови;
• анализ мочи;
• иммуноферментный анализ (ИФА) крови.