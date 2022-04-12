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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:29

Просмотров: 756

В Актау бесплатный приём проведет врач-уролог

Мангистауская областная многопрофильная больница приглашает жителей региона на бесплатный приём к урологу, сообщает пресс-служба МОМБ.

фото предоставили в МОБ
С 14 по 18 апреля в Мангистауской областной больнице проведёт осмотр и консультацию врач-уролог высшей категории с 16-летним опытом работы Сихов Асхат Саткалиевич.

- Жителям Мангистау рекомендуется хотя бы раз в год проходить плановый осмотр у специалиста. Тем более, что своевременное обследование предотвращает риск развития тяжелых осложнений урологических заболеваний. А современные технологии помогают врачам областной больницы проводить лечение с наименьшей травматизацией, - отметил Асхат Сихов.

Записаться на прием к урологу можно по номеру: 8 777 550 25 26.

Рекомендуемые анализы и исследования:
• общий анализ крови;
• анализ мочи;
• иммуноферментный анализ (ИФА) крови.



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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 18:50
осмотр и консультацию врач-уролог высшей категории с 16-летним опытом работы Сихов Асхат Саткалиевич.

С!,каких это пор?!, Асхат стал проводить "бесплатные", консультации?!...
Они с Кинесом бывшим зав. урологии всегда собирали деньги за консультации и операции, в гос. клиники как в своей частной...

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 

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