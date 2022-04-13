Первую имплантацию прибора на сердце провели в Актау

- Основная функция этого устройства - усиление кровотока. При угрозе остановки сердца дефибриллятор активируется вне зависимости от времени приезда скорой помощи. Проще говоря, перезапускается работа сердца, - пояснил Курбанали Сабдинов.

Пациенту областной многопрофильной больницы - 62-летнему мужчине с диагнозом «хроническая сердечная недостаточность» было больно дышать, он задыхался. Ранее он перенес аортокоронарное шунтирование.В ходе обследования врачи выявили снижение кровотока на 16 процентов и аритмию.Мужчина был успешно прооперирован - ему имплантирован ультрасовременный трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор. Операцию проводили врач-аритмолог областной больницы Курбанали Сабдинов и врач клинической больницы №7 Алматы Канат Ергешов.Кардиовертер-дефибриллятор - это устройство, представляющее собой небольшой электронный блок, имплантируемый в область груди. Устройство имеет небольшой размер и будет служить долгие годы.Как отметил приглашенный врач Канат Ергешов, пациент находился под местной анестезией, болевые ощущения исключены, поэтому восстановление будет ускоренным. В последнее время подобные операции проводятся часто - это связано с распространением сердечной недостаточности среди населения.В областной больнице ежемесячно проводят не менее 15 операций по устранению аритмии сердца. До конца года с использованием аппарата «Rivacor-5» запланированы еще 18 операций. Они бесплатные, проводятся в рамках ОСМС.