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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:39

Просмотров: 1956

Оставленная на газовой плите кастрюля с едой в Актау стала причиной задымления квартиры

Оставленная на газовой плите кастрюля с едой привела к задымлению квартиры. На владельца жилья составлен административный протокол. Об этом сообщили в ДЧС Мангистауской области.

Скрин видео
Задымление квартиры произошло 14 апреля в 20 доме 11 микрорайона.

- Вызов на пульт дежурного «101» о задымлении квартиры поступил 14 апреля в 05:06 часов. На место вызова прибыли две единицы спецтехники и шесть человек личного состава, а также два сотрудника полиции. По прибытии на место вызова выяснилось, что горела пища на кухне. На владельца квартиры составлен административный протокол по статье 410 КоАп РК, – сообщил Максат Шапхатов, главный специалист УЧС Актау.



Статья 410 КоАП РК:
1. Нарушение или невыполнение в организациях, зданиях, сооружениях, строениях, жилых домах, общественных местах, сельскохозяйственных угодьях, на технологических установках, оборудовании, агрегатах и ином имуществе требований пожарной безопасности, установленных законодательством Республики Казахстан, за исключением требований, установленных техническими регламентами, – влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере пяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере пятнадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двадцати пяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.



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