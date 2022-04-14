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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:26

Просмотров: 509

Что волнует горожан: более 30 звонков поступило на «горячую линию» акимата Актау

На запущенную акиматом Актау «горячую линию» за 2 часа поступило более 30 звонков. Жителей Актау консультировали специалисты отдела ЖКХ Актау. Об этом сообщили в городском акимате.

Фото из открытых источников
Основная часть вопросов касалась благоустройства микрорайонов Актау.

- Специалисты проинформировали, что эти работы находятся в активной фазе. На пешеходных зонах меняют асфальт, реконструируют игровые и спортивные площадки. В этом квартале работы по благоустройству начнутся в 15 микрорайоне. Будут улучшать условия территории и других жилых массивов Актау, с учётом пожеланий их жителей. Были вопросы касательно постановки в очередь на получение жилья, обновления мусорных площадок и другие. Остальные обращения требуют более детального изучения, часть вопросов находятся в компетенции специалистов других сфер, которым они и направлены, – сообщили в акимате Актау.

Что волнует горожан: более 30 звонков поступило на «горячую линию» акимата Актау


Акимат Актау планирует проводить «горячую линию» дважды в неделю.

- Есть люди, которым такой формат общения более удобен. Не все ведь могут пользоваться социальными сетями. Кроме того, работает сервис «109». «Горячая линия» акима Актау запущена в пилотном режиме и, похоже, имеет спрос. В дальнейшем,по мере поступления запросов, будем проводить «горячую линию» два раза в неделю, - прокомментировала Гульмира Балгожаева, руководитель отдела внутренней политики и развития языков акимата Актау.



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