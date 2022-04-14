Авиарейсы из Ирана в Актау планируют начать в конце апреля

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Рейсы будут выполняться по средам (Горган – Актау) и четвергам (Тегеран – Алматы) на воздушных судах типа A321 и MD-82/83.



Полёты осуществляются в соответствии со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и опубликованным на сайте авиакомпании расписанием, - сообщили в комитете гражданской авиации РК.