В пересадке донорских органов нуждаются 120 жителей Мангистау

Фото ЦОК Мангистауской области

По данным спикера, в первом квартале текущего года в ожидании донорской почки скончались два человека. Два пациента ждут пересадки сердца, ещё двое стоят в очереди на замену печени, но львиная доля больных нуждается в пересадке почки – 110 пациентов. В их числе четыре ребёнка разного возраста.



- Согласно приказу Министерства здравоохранения Казахстана от 28 января 2020 года в Мангистауской области донорским стационаром является Мангистауская областная больница. По итогам первого квартала 2022 года в больнице зарегистрировано 29 летальных случаев, из них 11 (37,9 процента) случаев в возрасте 18-62 лет, которые могли быть потенциальными донорами. Вместе с тем за три месяца с начала текущего года двум жителям региона проведена операция по пересадке почки и печени. При этом в Мангистауской области за весь период развития трансплантологии в Казахстане не зарегистрировано ни одного случая актуализации посмертного потенциального донора, – сообщила Индира Аманкоскызы, координатор регионального филиала Республиканского центра трансплантологии, анестезиолог-реаниматолог.



По словам специалиста, в целях развития органного донорства и трансплантации на региональном уровне необходимо принять ряд мер, включая активизацию информационно-разъяснительной работы среди населения региона по вопросам развития донорства, организацию обучения специалистов для подтверждения клинического диагноза смерти головного мозга. Кроме того, подчеркивает специалист, требуется принять меры по обеспечению дооснащения донорской организации соответствующим медицинским оборудованием, необходимым для подтверждения необратимой гибели головного мозга и др.



- Принятие вышеуказанных мер будет способствовать развитию трансплантологии и посмертного донорства в регионе, а также по стране в целом, - отметила Индира Аманкоскызы.



По данным Индиры Аманкоскызы, в Казахстане за 1 квартал 2022 года было проведено 44 трансплантации, в том числе 37 (84 процента) операций от донора при жизни и 7 (16 процентов) операций от посмертного донора.



Сейчас пересадку почки ожидают 3254 человека, печени – 172, сердца – 153 пациента.



- Начиная с 2012 года по настоящее время, в Казахстане проведено более 2000 трансплантаций, при этом каждая пятая пересадка была от посмертного донора. В Казахстане доля родственных трансплантаций составляет 80,2 процента от общего числа таких процедур, а в европейских странах преобладает трансплантация органов от посмертных доноров, - заключила Индира Аманкоскызы.