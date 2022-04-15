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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 08:50

Просмотров: 767

Морские пехотинцы обезвредили условных врагов в Мангистау

Бригада морской пехоты Актауского гарнизона освобождала населённый пункт в Мангистау от незаконных вооружённых формирований. Таков был замысел командно-штабных учений «Батыл Тойтарыс – 2022» на полигоне «Оймаша». Об этом сообщил Нурбол Шалабаев, руководитель пресс-службы Актауского гарнизона.

Момент штурма. Фото предоставлено Н.Шалабаевым
Перед бригадой морской пехоты была поставлена задача освободить населенный пункт от условного противника.

- Для этого была сформирована батальонная тактическая группа, усиленная разведывательными, танковыми, артиллерийскими, зенитными, инженерно-саперными подразделениями, а также звеном армейской авиации и расчётами беспилотных летательных аппаратов. Всего к учению было привлечено более 400 военнослужащих, задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники. Морские пехотинцы совершили марш в район условного боевого применения, где осуществили блокирование местности, - рассказал Нурбол Шалабаев.

После отказа боевиков сложить оружие незаконные вооружённые формирования были уничтожены из имеющегося вооружения, а военнослужащими установлен контроль над всеми объектами населённого пункта.

– Бой в городе – один из самых сложных видов боевых действий. Поэтому мы совершенствуем систему подготовки войск для действий в урбанизированной среде. Все участники этого учения продемонстрировали умение профессионально действовать в условиях сложной, быстроменяющейся обстановки, – отметил подполковник Жаннур Саткынов, командир бригады морской пехоты.

В ходе тактического учения подразделения Пограничной службы и Вооружённых сил выполняли учебно-боевые задачи по усилению охраны государственной границы для недопущения проникновения резервов бандформирований. Национальной гвардией и полицией осуществлялись мероприятия по поддержанию правового режима военного положения в ближайших населённых пунктах. Они обеспечили успешное проведение морскими пехотинцами специальных войсковых действий в назначенной зоне ответственности.

Напомним, межведомственное стратегическое командно-штабное учение «Батыл Тойтарыс – 2022» проводится в рамках реализации поручений президента страны по обеспечению эффективной координации между силовыми структурами, налаживанию их оперативной и военно-технической совместимости, а также усилению межведомственной координации.



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Комментарии ( 5 )

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Javelin (Посетители) Сегодня, 11:44
Цитата: Ermyndo
В январе где были эти бравые ребята?

если чисто технически, то армия может быть задействоваа только при внешних угрозах. для отражения внутренних угроз у нас есть менты и гэбэшники, которые обкакались и сами вляпались в свою же кучу.
 
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Оздоев Магомед (Посетители) Сегодня, 11:30
Ermyndo, все, кто это всё подстроил будут найдены и наказаны, я в это верю. Всё перешло из митингов в бесконтрольные беспорядки мягко говоря. Печально, что некоторые не пережили эти события. Наши силовики молодцы, не дрогнули и встали на защиту Родины перед настоящими преступниками.
 
-1
  • Оздоев Магомед
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Ermyndo (Посетители) Сегодня, 11:03
В январе где были эти бравые ребята?

АХТУНГ!
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 11:02
Цитата: Оздоев Магомед
ВМС сила и гордость! Моряки одна из самых элитных профессий.

особенно наш, в 4 корабля lol
 
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Оздоев Магомед (Посетители) Сегодня, 10:03
ВМС сила и гордость! Моряки одна из самых элитных профессий.

Молодцы! Повышают свой профессионализм
 
 

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