Морские пехотинцы обезвредили условных врагов в Мангистау

Момент штурма. Фото предоставлено Н.Шалабаевым

Перед бригадой морской пехоты была поставлена задача освободить населенный пункт от условного противника.



- Для этого была сформирована батальонная тактическая группа, усиленная разведывательными, танковыми, артиллерийскими, зенитными, инженерно-саперными подразделениями, а также звеном армейской авиации и расчётами беспилотных летательных аппаратов. Всего к учению было привлечено более 400 военнослужащих, задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники. Морские пехотинцы совершили марш в район условного боевого применения, где осуществили блокирование местности, - рассказал Нурбол Шалабаев.



После отказа боевиков сложить оружие незаконные вооружённые формирования были уничтожены из имеющегося вооружения, а военнослужащими установлен контроль над всеми объектами населённого пункта.



– Бой в городе – один из самых сложных видов боевых действий. Поэтому мы совершенствуем систему подготовки войск для действий в урбанизированной среде. Все участники этого учения продемонстрировали умение профессионально действовать в условиях сложной, быстроменяющейся обстановки, – отметил подполковник Жаннур Саткынов, командир бригады морской пехоты.



В ходе тактического учения подразделения Пограничной службы и Вооружённых сил выполняли учебно-боевые задачи по усилению охраны государственной границы для недопущения проникновения резервов бандформирований. Национальной гвардией и полицией осуществлялись мероприятия по поддержанию правового режима военного положения в ближайших населённых пунктах. Они обеспечили успешное проведение морскими пехотинцами специальных войсковых действий в назначенной зоне ответственности.



Напомним, межведомственное стратегическое командно-штабное учение «Батыл Тойтарыс – 2022» проводится в рамках реализации поручений президента страны по обеспечению эффективной координации между силовыми структурами, налаживанию их оперативной и военно-технической совместимости, а также усилению межведомственной координации.