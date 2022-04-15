Деньги за мусор: в Жанаозене и селе Тенге открылись экопункты

Фото пресс-службы ведомства

Экопункты, где горожанам платят за сдачу мусора, продолжают устанавливать в Жанаозене. Вторая точка системы сбора начала работу в селе Тенге. Её предназначение – переработка твёрдых бытовых отходов и сохранение чистоты города и прилегающей территории.



- Горожане могут сдать в «Ecopunct» в обмен на деньги разные виды сырья, в том числе полиэтилен, картон, ПВД-пленку, ПЭТ-бутылки, стеклотару, флаконы из-под бытовой техники, отходы алюминиевых банок, а также пластиковые коробки для перевозки фруктов, - сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.