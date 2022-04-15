Спасатели Мангистау перешли на летнюю форму одежды

Готовность к ношению летней формы одежды проверялась руководством службы пожаротушения в ходе строевого смотра.- Более тридцати человек личного состава управления выстроились на плацу для проверки. Сначала был проведён осмотр внешнего вида и наличие документов. Начальник службы, майор гражданской защиты Караев Мирбек уделил особое внимание соответствию удостоверения нынешней должности и званию сотрудника. Внешний опрятный вид также имел немаловажное значение. Значительных недостатков в ходе строевого смотра выявлено не было, - сообщили в группе по связям с общественностью Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.В службе отмечают, что для спасателей также важна чистота и опрятность в ношении формы.