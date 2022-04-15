Какие мобильные переводы будут считаться доходами, рассказали в департаменте госдоходов Мангистау

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В департаменте государственных доходов по Мангистауской области сообщили, что Министерством финансов Республики Казахстан утверждён Приказ Министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении критериев отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, правил, формы и срока представления банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сведений по операциям, проводимым на банковских счетах физических лиц, отнесенным к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности» (далее – Приказ).



К критериям отнесения операций, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, отнесены следующие критерии:



- Получение одним физическим лицом в течение каждого из трёх последовательных календарных месяцев от 100 и более разных лиц денежных средств на банковский счёт, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности.



В рамках Налогового кодекса предусматривается, что до 2025 года банки второго уровня будут передавать в органы государственных доходов сведения поэтапно по следующим категориям физических лиц, дополняя уже имеющиеся категории:



Первый этап (с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года):

- по государственным служащим и их супругам, а также лицам, приравненным к ним и их супругам.



Второй этап (с 1 января 2023 года до 1 января 2024 года):

- по работникам бюджетной сферы и их супругам, а также работникам субъектов квазигосударственного сектора и их супругам.



Третий этап (с 1 января 2024 года до 1 января 2025 года):

- по руководителям, учредителям (участникам) юридических лиц и их супругам, индивидуальным предпринимателям и их супругам.



Четвёртый этап (с 1 января 2025 года) – по всем оставшимся категориям населения.



- В 2023 году банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, планируется предоставление сведений по лицам первого этапа. Отмечаем, что Приказ не затрагивает личные переводы физических лиц, добросовестных налогоплательщиков и нацелены на повышение эффективности при проведении налогового мониторинга, соблюдение норм законодательства Республики Казахстан, и предотвращение ущерба от уклонения от уплаты налогов, - сообщили в департаменте госдоходов Мангистау.